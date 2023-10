Un voyage en Catalogne, dans la vallée de la Loire et en Californie

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un grenache blanc de la côte est ibérique au toucher de bouche gras, onctueux et enveloppant !

Grenache Blanc 2022

Via Terra – Edetaria

Terra Alta - Catalogne – Espagne

Code : 13802969

Prix : 18,65 $

Disponibilités : 12 bouteilles en ligne et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec des plats à base de fromage, de poisson ou de pâte feuilletée.

Voici un solide blanc de gastronomie les amis ! Sa texture et son volume gustatif, vous ferons effectuer de brillantes harmonisations mets-vins à table. Un vin offrant des parfums floraux fort invitants, une belle rondeur en bouche ainsi qu'une agréable dose de fraicheur au final. Du vrai bonbon à moins de 20 huards la quille ! Aucun souci à allonger la bouteille encore 2 ou 3 ans en cave.

2. Un gamay ligérien pourvu d'une fraicheur exemplaire !

Gamay 2021

Le Bois Jacou - Jean-François Mérieau

Touraine - Loire – France

Code : 12572858

Prix : 21,50 $

Disponibilités : +500 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec un poulet rôti, un club-sandwich ou une pain baguette jambon-beurre.

Cette jolie cuvée de Touraine se fait en version vin blanc (sauvignon) ainsi qu'en rouge (gamay). Les deux sont à acheter les yeux fermés, et ce depuis plusieurs années. Celui que je salue ici offre des notes de fruits rouges à noyau et une bouche aux tanins tendres, fins, lisses et élégants. Glissez la bouteille au frigo au moins 30 à 40 minutes avant de sa dégustation. Les plus patients oseront l'oublier 2-3 bonnes années dans le cellier.

3. Un zin américain de 8 ans d'âge qui offre une très jolie complexité aromatique et gustative !

Zinfandel 2015

Domaine de la Terre Rouge - Bill Easton

Amador County - Californie - États-Unis

Code : 897132

Prix : 32,50 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 5 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec un gros burger bien garni, des côtes levées ou des pilons de poulet BBQ.

Aucune cuvée signée du talentueux vigneron américain Bill Easton ne m'a laissé sur ma « soif » à ce jour. Sans être le plus grand consommateur de zinfandel du Golden State, j'ai littéralement craqué pour celui-ci qui est issu du millésime 2015. C'est fourni, moderne, de bonne mouture et ses 8 ans d'âge lui vont à ravir. N'attendez pas plus de 3 ou 4 ans pour boire la bouteille.