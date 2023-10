Maison Simons : Nouvelle collection de meubles

La Maison Simons présente une toute nouvelle collection de meubles conçus et fabriqués par des artisans d’ici.

Le mercure baisse, on a envie de rester à l’intérieur pour se détendre avec nos émissions favorites et un breuvage chaud. C’est encore plus agréable lorsque la maison est décorée avec soin et à notre image. Avec ses inspirantes nouveautés de la Maison Simons, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la saison du cocooning!

Une nouvelle collection de mobiliers soigneusement sélectionnés

Exclusivement disponible sur le web, cette initiative du détaillant québécois est composée de mobilier soigneusement sélectionné pour son authenticité, sa qualité et son caractère. Fabrique 1840 , la boutique en ligne exclusivement canadienne de La Maison Simons, offre également aux consommatrices et aux consommateurs canadiens une variété de meubles et d’articles pour la maison conçus et fabriqués par des artisans d’ici. Parmi les marques mises en vedette il est possible de retrouver dans cette nouvelle nouvelle section des créations uniques par Found, EQ3 et Kroft. Ces nouveautés sont des ajouts de choix pour agrémenter le décor de votre maison et d'un espace quelconque au sein duquel vous passez beaucoup de temps.

Voici nos 5 favoris de la nouvelle collection

3. Miroir bordure sinueuse

