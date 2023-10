POTAGE CRÉMEUX, BROCOLI ET MAÏS

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : environ 40 minutes

Ingrédients

2 brocolis, coupés en sommités

90 ml (6 c à table) huile d’olive

1,5 l (6 tasses) bouillon de légumes

125 ml (1/2 tasse) parmesan, râpé

3 ml (1/2 c. à thé) sauce piquante

30 ml (2 c. à table) sirop d’érable

500 ml (2 tasses) grains de maïs

1 oignon, haché

250 ml (1 tasse) pomme de terre, en cubes

250 ml (1 tasse) cheddar, râpé

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Dans un chaudron, faire revenir les brocolis dans un peu d’huile d’olive, 3 à 4 minutes.

Étape 3

Ajouter le bouillon et laisser cuire 12 minutes.

Étape 4

Entre temps, dans un bol, mélanger le reste d’huile d’olive, le parmesan, la sauce piquante et le sirop d’érable.

Étape 5

À l’aide d’une passoire, retirer et égoutter la moitié des brocolis.

Étape 6

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, répartir les brocolis égouttés et à l’aide du fond d’un verre à eau, les écraser légèrement, dessus répartir la sauce préparée et laisser au four, 20 minutes, le temps que le tout soit croustillant.

Étape 7

Dans le chaudron, au restant de brocolis dans le bouillon, ajouter le maïs, l’oignon, les cubes de pomme de terre et poursuivre la cuisson, à feu moyen, 20 minutes.

Étape 8

À l’aide du pied mélangeur ou au blender, mixer le tout, pour obtenir un potage lisse.

Étape 9

Puis ajouter le cheddar râpé et vérifier l’assaisonnement.

Étape 10

Dans chaque assiette creuse, répartir le potage et les morceaux de brocolis croustillants.