Voici les invités de Salut Bonjour à ne pas manquer pour la semaine du 23 octobre

On poursuit le mois d'octobre avec de superbes invités à l'émission dans les prochains jours. Découvrez lesquelles de vos vedettes préférées débuteront la journée avec vous en cette semaine du 23 octobre.

Lundi 23 octobre

Débutez votre semaine avec la comédienne Marie-Joanne Boucher qui nous fait cadeau de sa visite! Celle qui perce le petit écran dans la série Sorcières viendra justement nous parler de cette production dans laquelle elle brille de mille feux. On en profitera pour prendre des nouvelles également.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

Mardi 24 octobre

Ce mardi, ce sera au tour de l'humoriste Matthieu Pepper de nous rendre visite sur le plateau. Il y sera pour le lancement de son tout premier one-man-show « En attendant la fête au village ». Après plusieurs mois de rodage, le talentueux auteur dit de son spectacle que ce sera « un heureux mélange de poésie, de hip hop, de nourriture indienne et d’acériculture ». Nous reviendrons certainement sur le long cheminement qui le mène aujourd'hui à présenter son tout premier spectacle solo en carrière!

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Mercredi 25 octobre

Triple médaillée olympique et championne du monde en patinage de vitesse, Marianne St-Gelais nous fait le bonheur d'être sur le plateau ce mercredi. Celle qui est devenue conférencière et animatrice radio et télé est toujours aussi divertissante. On profite de son passage dans la métropole pour prendre de ses nouvelles et faire le plein de cette pétillante personnalité qu'on aime tant!

Courtoisie

Jeudi 26 octobre

Ce jeudi, c'est nul autre que Vincent Vallières qui s'amène. Bien qu'on soit habitué de le recevoir pour ses nombreux projets musicaux, cette fois-ci, il vient nous jaser de son projet de livre « Du bitume et du vent ». Il s'agit d'un tout premier livre, dont la sortie est prévue le 25 octobre, pour l'auteur-compositeur-interprète québécois.

Le chanteur raconte avec douceur et poésie ses rencontres sur la route alors qu'il était en tournée, de Natashquan à Victoria, en passant par Magog, Pont-Rouge et Yellowknife.

Vendredi 27 octobre

Enfin, on boucle la semaine sur une belle note avec la visite de la sublime Mélissa Désormeaux-Poulin. On reçoit la talentueuse comédienne pour la série « Lac noir » saison 2 qui débute justement ce vendredi sur Club illico. Il y a fort à parier qu'on abordera aussi la série « Classé secret » saison 2 disponible depuis le 18 octobre sur Addik. Chacun de ses passages est agréable donc ça promet pour ce vendredi!

Photo Pierre-Paul Poulin

Retrouvez-nous tous les jours, dès 6h30 et jusqu'à 10h30 sur les ondes de TVA ou via l'application TVA+ pour visionner toutes ces entrevues, en direct.