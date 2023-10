10 conseils pour éviter les achats impulsifs

Connaissez-vous le remords de l’acheteur? Il s’agit du sentiment de remords ou de regret qu’on éprouve parfois après avoir fait un achat. La facilité d’acheter en ligne, nos émotions, le manque de temps... plusieurs raisons peuvent nous pousser à faire des achats impulsifs qu’on regrette après coup. Suivez ces conseils pour mettre fin à vos mauvaises habitudes d’achats impulsifs.

Voici 10 conseils qui vous aideront à éviter les achats impulsifs

1. Se poser les bonnes questions

Il y a plusieurs questions que vous pouvez vous poser pour être certain de ne pas faire un achat impulsif. En voici quelques unes :

Est-ce que ça règle un réel problème dans ma vie?

Est-ce que je possède déjà quelque chose de similaire?

Est-ce que j’utiliserai encore cet objet dans 5 ans?

Est-ce que j’y ai réfléchi pendant au moins 2 semaines?

Est-ce que c’est un produit de qualité?

2. Faire des recherches

Que ce soit en ligne ou en magasin, il est toujours bon de se renseigner sur un produit avant d’en faire l’achat. Avez-vous vérifié toutes les options qui s’offrent à vous, les différentes offres d’une marque à l’autre pour obtenir le meilleur prix, les différentes politiques de retour, remboursement et garantie d’un magasin à l’autre? En effectuant quelques recherches vous pourrez faire le meilleur choix qui correspond à vos besoins plutôt que d’acheter rapidement le premier produit que vous avez vu.

3. Se rendre en magasin

Lorsque c’est possible, rendez-vous en magasin pour effectuer vos achats. Vous pourrez l’essayer, vous informer auprès d’un vendeur au besoin et ainsi faire un choix éclairé.

4. Attendre avant d’acheter en ligne

Vous avez mis quelque chose dans votre panier? Attendez 24 heures avant de l’acheter. Vous allez peut-être l’oublier, réaliser que ce n’est pas nécessaire ou vous aurez eu le temps d’y penser et de faire un achat réfléchi.

5. Faire des calculs

Voici un truc logique qui permet de faire des achats raisonnés plutôt que des achats influencés par vos émotions. Il vous suffit de calculer le prix des choses en temps ou en heures de travail plutôt qu’en argent. Par exemple, si vous voulez acheter un produit à 600$ et que vous gagnez 20$ de l’heure, vous devrez travailler 30 heures pour payer le produit. Vous pourrez ensuite décider si le produit en question vaut ou non toutes ces heures de travail.

Vous pouvez également calculer le coût par utilisation ou «cost per wear» de ce que vous désirez acheter. C’est pratique pour bien réfléchir aux achats plus dispendieux. Est-ce que c’est quelque chose que vous utiliserez au quotidien ou seulement quelques fois dans l’année? Pour faire ce calcul, il vous suffit de diviser le coût du produit par le nombre d’utilisation que vous pensez en faire et vous obtiendrez le coût d’utilisation.

nicoletaionescu - stock.adobe.com

6. Épargner pour acheter un produit

Peu importe la valeur de ce que vous désirez acheter, vous pouvez épargner l’argent nécessaire à votre achat. En plus de ne pas faire d’achat impulsif, vous évitez d’acheter quelque chose que vous n’aviez peut-être pas les moyens de vous payer et vous serez certain de prendre une décision qui n’impactera pas vos finances.

7. Garder les étiquettes et les factures de vos achats

N’enlevez pas les étiquettes sur vos achats tout de suite en arrivant à la maison. Attendez plutôt d’avoir besoin du produit pour le faire. Vous vous rendrez peut-être compte après quelques jours (ou semaines) que vous n’en aviez pas besoin finalement. Vous pourrez retourner le produit et récupérer votre argent.

8. Limiter ses activités sur les réseaux sociaux

Les publicités ciblées, les influenceurs qui vous présentent des nouveaux produits quotidiennement, c’est facile de se laisser influencer ou de se créer de faux besoins sur les médias sociaux. Si vous avez trop souvent acheté des produits vus sur les réseaux sociaux qui se sont avérés inutiles, limiter votre présence sur ces plateformes sociales vous fera un grand bien.

9. Se désabonner des infolettres

Est-ce que les promotions de vos marques favorites vous incitent à consommer au-delà de vos besoins? Faites un grand ménage de votre boîte de messageries et désabonnez-vous de toutes les infolettres susceptibles de vous faire dépenser inutilement.

10. Supprimer les applications de magasinage en ligne

Achetez-vous souvent sur les mêmes applications de commerce en ligne? Supprimez-les pour éviter les tentations. Vous pourrez toujours les télécharger à nouveau lorsque vous en aurez réellement besoin.