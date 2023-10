C’est plutôt le printemps qui nous vient en tête lorsqu’on pense à un grand ménage de la maison et pourtant c’est tout aussi important de le faire à l’automne. Vous passerez plus de temps à l’intérieur dans les prochains mois, vous aurez donc plus de moments pour nettoyer et organiser la maison et ainsi vous préparer un nid douillet et confortable pour l’hiver. Si vous ne savez pas par où commencer, inspirez-vous de nos 10 trucs pour désencombrer la maison en automne.

Voici 10 trucs pour faire le grand ménage et désencombrer la maison pour l’automne

1. Faire un plan

Vous pouvez faire une liste des tâches que vous devez accomplir dans chaque pièce de la maison et vous fixer des objectifs réalistes pour tout accomplir.

2. Diviser les tâches

Le grand ménage de l’automne ne se fera pas en une seule journée. Pour vous aider vous pouvez séparer le nettoyage en tâches quotidiennes que vous répartirez dans le temps alloué pour votre ménage. Impliquez tous les membres de la famille pour accomplir plus rapidement tout le travail à faire.

3. Laver et ranger les articles d’été

Malheureusement, l’été est derrière nous et c’est maintenant le moment de se préparer pour la saison froide. Les fournitures extérieures, l’équipement de jardinage, les jouets, le BBQ, il est primordial de tout nettoyer et de bien les ranger jusqu’au printemps prochain. Profitez-en pour vérifier l’état de chaque article ; est-ce que les articles brisés sont réparables? Si oui, faites les réparer avant de les remiser pour qu’ils soient prêts à être utilisés l’an prochain.

4. Nettoyer votre réfrigérateur et votre garde-manger

Un bon nettoyage de votre réfrigérateur et de votre garde-manger s’impose à la fin de l’été. Vérifiez les dates d’expiration de tous vos aliments, faites dons des produits que vous n'utiliserez pas et réorganisez ce qui vous reste pour optimiser votre espace de rangement.

5. Organiser la cuisine

Vous pouvez commencer par faire le ménage de vos petits électroménagers et ustensiles de cuisine que vous n’utilisez pas ou qui sont désuets. Vous pouvez également faire un tri parmi la vaisselle et la remettre à un organisme, vous ferez ainsi de l’espace dans vos armoires.

6. Faire le ménage de votre garde-robe

L’automne est la période de transition idéale pour faire le ménage de votre garde-robe. Vous pouvez commencer par sortir tout ce qui se trouve dans votre garde-robe et vos commodes et à les trier par saison. Commencez par vos vêtements d’été et décidez pour chaque pièce si vous l’aimez toujours et la porterez l’été prochain. Faites le même exercice avec les vêtements d’automne et pour l’hiver qui approche. Les vêtements qui ne sont plus à la bonne taille ou qui ne vous plaisent plus peuvent être donnés ou revendus.

7. Faire le ménage de la salle de bain

En plus du grand ménage traditionnel, profitez de la nouvelle saison pour faire le ménage de vos produits de beauté expirés et des produits d’entretien.

8. Faire un tri dans les jouets des enfants

Les enfants ont probablement accumulé plusieurs jouets au cours des derniers mois. Voici le bon moment pour faire un tri parmi les jouets que vos enfants n'utilisent plus. Vous pouvez les vendre ou les offrir à un organisme de charité. Si vous désirez réduire la quantité de jouets qui se promènent dans la maison, vous pouvez en entreposer une partie et faire une rotation tous les mois. Vos enfants auront l’impression d’avoir de nouveaux jouets ou vous vous apercevrez qu’ils n’ont tout simplement plus envie de jouer avec certains d’entre eux.

9. Enlever les meubles superflus

Cet automne, épurez votre décor en vous débarrassant des meubles qui ne vous sont plus utiles. Une étape très satisfaisante dans un grand ménage!

10. Faire l’inventaire des articles pour le temps des fêtes

En préparation du temps des fêtes, vous pouvez faire l’inventaire de tout ce que vous avez pour cette période. Vérifiez l’état de toutes vos décorations et vous pourrez ensuite faire une liste de ce dont vous aurez besoin pour les fêtes.