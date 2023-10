Entrevue

Marianne St-Gelais : 5 ans après la retraite

Nous recevons la pétillante. Marianne St-Gelais Triple médaillée olympique en patinage de vitesse courte piste. Celle qui est devenue conférencière et animatrice radio et télé est toujours aussi divertissante. On profite de son passage dans la métropole pour prendre de ses nouvelles et faire le plein de cette magnifique personnalité qu'on aime tant!