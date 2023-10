Sassy attend sa nouvelle famille depuis six mois

La chienne Sassy âgée de 9 ans, loge à la SPCA de Montréal depuis plus de six mois. Apprenez-en plus sur elle grâce à cet article et peut-être saura-t-elle charmer votre famille?

Comme la relation était plutôt difficile avec l’autre chien de la famille, cette dernière s’est vue contrainte de laisser Sassy au refuge afin qu’on lui trouve un foyer répondant à ses besoins.

Nerveuse en présence d’autres animaux, cette belle princesse pleine d’amour et d’énergie cherche donc une famille sans autre animal.

Courtoisie SPCA de Montréal

Sassy adore les humains et elle le manifeste en leur offrant un amour inconditionnel. Tout le personnel de la SPCA la complimente pour sa joie de vivre contagieuse!

Elle doit encore apprendre les bonnes manières en laisse, car elle a parfois tendance à s’exciter lorsqu’elle rencontre d’autres chiens ou des étrangers. Mais cette jolie coquine se fait entendre seulement pour avoir des gratouilles sur la tête!

Courtoisie SPCA de Montréal

Sassy doit faire de l’exercice physique et être stimulée mentalement au quotidien. Une fois ses besoins comblés, elle devient une compagne sereine et calme à la maison.

L’attachante chienne est une amatrice incontestée des promenades en pleine nature, où de multiples odeurs la captivent.

Obtenir des friandises, s’adonner à des jeux interactifs et faire des parties de « ramène la balle! » sont ses passe-temps préférés.

Courtoisie SPCA de Montréal

Sassy apportera joie et chaleur dans votre foyer en vous prodiguant de l’affection à profusion. Offrez-lui l’occasion de vivre des moments heureux, remplis d’aventures et de complicité.

Elle ne demande qu’une chance de devenir votre meilleure amie. Êtes-vous prêt.e à la lui donner?