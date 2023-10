TOP 10 des plus beaux chalets à louer dans la Péninsule acadienne

Située sur la côte nord-est du Nouveau-Brunswick, la Péninsule acadienne est une destination parfaite pour aller déguster des fruits de mer frais, profiter des plages chaudes de sable fin et d'explorer de charmants villages. Laissez-vous tenter par l'un de ces 10 parfaits chalets dans la Péninsule acadienne.

10 BEAUX CHALETS À LOUER DANS LA PÉNINSULE ACADIENNE

Ce chalet est l'endroit idéal pour vous évader en nature! Équipé de tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour inoubliable au bord de la rivière, ce Airbnb se situe au coeur de toutes les attraction de la Péninsule acadienne (restaurants, café et spectacles et des plages). Spa, foyer extérieur, balançoire, quai avec moustiquaire, hamac et barbecue vous attendent sur place.

Courtoisie Airbnb

2 voyageurs · 1 chambre · 1 lit · 2 salles de bain

Où : Bertrand, Nouveau-Brunswick

253 $/nuit. Deux nuits minimum.

Louez ce magnifique chalet en bord de mer à Rivière-du-Portage au Nouveau-Brunswick, l’un des plus beaux sites de la Péninsule acadienne où on peut admirer de splendides levers de soleil et relaxer au son des vagues. Situé à seulement 15 km du centre-ville de Tracadie, ce Airbnb est idéal pour prendre le temps de faire le plein d'énergie et de contempler la vue sur le Golfe du St-Laurent. Pssst, vous aurez même un accès privé à la plage de La Facterie à Bastien!

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 3 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Alnwick Parish, Nouveau-Brunswick

183 $/nuit. Deux nuits minimum.

Située près de la mer et de tout ce dont vous pourriez avoir besoin (épiceries, pharmacies, cafés, restaurants, etc.), cette superbe maison de vacances est l'endroit idéal pour aller vous reposer dans la Péninsule acadienne.. Laissez-vous charmer par le cachet de cette maison ancestrale pittoresque datant des années 1940.

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 1 salle de bain et demi

Où : Tracadie-Sheila, Nouveau-Brunswick

130 $/nuit. Deux nuits minimum.

Pour un prochain séjour sur la Péninsule acadienne, vous devriez considérer ce chalet rénové et ô combien relaxant sur le bord de la mer. Sa vue panoramique sur la baie de Caraquet et la possibilité de pêcher le bar rayé directement en face du chalet sont deux bonnes raisons de séjourner dans ce Airbnb.

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Caraquet, Nouveau-Brunswick

168 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce charmant chalet quatre saisons sur le bord de l'eau dans un environnement féerique et paisible est à seulement 5 min du centre-ville de Tracadie-Sheila. Entièrement rénové en 2018, cet hébergement est un véritable paradis pour aller faire du canot/kayak/stand-up paddle. Vivez un séjour et une expérience mémorable dans la Péninsule acadienne en réservant cet Airbnb!

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Petit-Tracadie, Nouveau-Brunswick

150 $/nuit. Deux nuits minimum.

Offrez-vous ce luxueux chalet aux abords de la baie des Chaleurs pour vos prochaines vacances au Nouveau-Brunswick! Ce chalet peut accommoder jusqu'à 6 adultes et 2 enfants, soit le plan parfait pour une escapade familiale. Que se soit pour relaxer ou aller jouer dans le sable, vous retrouverez sur place la vraie définition du mot vacances!

Courtoisie Airbnb

8 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Maisonnette, Nouveau-Brunswick

179 $/nuit. Deux nuits minimum.

Évadez-vous dans les Maritimes en réservant ce coquet chalet et découvrez la tranquillité de la vie à la campagne l'instant de quelques jours. Avec son charme rustique et ses équipements modernes, ce Airbnb est l'escapade idéale pour les amoureux qui veulent s'offrir du bon temps ou les petites familles désirant créer des souvenirs.

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Salmon Beach, Nouveau-Brunswick

200 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce chalet entier a récemment été rénové donc c'est un bon moment de le réserver! Avec ses deux très grandes chambres et un espace commun à aire ouverte, cet hébergement a tout pour combler ses visiteurs même les plus exigeants. À la marée basse, des escaliers vous permettent d'aller marcher directement sur les berges... Qui dit mieux?

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 2 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

Où : Shippagan, Nouveau-Brunswick

225 $/nuit. Deux nuits minimum.

Cette coquette maison centenaire s'avère une belle option de logis pour un séjour dans le secteur de Maisonnette sur la Péninsule acadienne. Sa localisation centrale et sa cuisine entièrement équipée contribueront à vous faire passer un agréable séjour dans cette splendide région.

Courtoisie Airbnb

4 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain et demi

Où : Maisonnette, Nouveau-Brunswick

112 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Ce chalet 4 saisons surplombe à la fois les magnifiques Baie de Caraquet et Baie des Chaleurs, le port de pêche ainsi que l’île de Caraquet. Vous tomberez sous le charme apaisant de cette résidence chaleureuse au cachet maritime. À moins de 2 minutes de tous les services et de la merveilleuse Véloroute, vous aurez la chance d’y voir les plus beaux couchers de soleil au monde et tout ça les deux pieds dans l’une des eaux salées les plus chaudes au nord de la Virginie.

Courtoisie Airbnb

10 voyageurs · 3 chambres · 7 lits · 2 salles de bain

Où : Caraquet, Nouveau-Brunswick

375 $/nuit. Trois nuits minimum.