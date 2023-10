Vous êtes en couple et vous vous demandez si ce sera pour la vie? Si vous avez des doutes sur la solidité de votre couple, voici 19 signes qui prouvent que votre relation ne va pas durer.

Mensonges, manque de confiance, absence de communication, plusieurs signes peuvent nous indiquer qu’on s’engage dans une relation vouée à l’échec. Il est essentiel de savoir les reconnaître pour ne pas se laisser emporter par le tourment des émotions et de la passion. Vous avez beau avoir les meilleures intentions du monde, certains signes avant-coureur ne mentent pas. Après tout, il vaut mieux être seul que mal accompagné.

1. Vous faites passer tout le reste avant votre relation

Votre travail, vos amis, votre famille passent avant votre relation de couple, c’est probablement le signe que quelque chose cloche. C’est tout à fait normal et important d’avoir des moments consacrés à vos amis, votre famille ou votre carrière, mais si toute votre attention y est dédiée, vous devriez vous demandez ce qui ne va pas bien dans votre couple et qu’est-ce que vous cherchez à éviter.

2. Vous ne faites pas confiance à l’autre

La confiance est le pilier essentiel d’une relation durable. Si l’un des deux partenaires éprouve des difficultés à faire confiance à l’autre, cela peut créer un environnement toxique pour le couple. Il est primordial de se sentir en sécurité et de pouvoir communiquer honnêtement pour qu’une relation grandisse et soit solide.

3. Vous vous concentrez sur les défauts

Vous faites face à un gros problème, si votre partenaire vous rappelle constamment vos défauts de façon négative ou méchante.

4. Vous essayez de changer votre partenaire

Est-ce que vous jugez certains comportements de votre partenaire? Est-ce que vous aimeriez changer des traits de personnalité chez l’autre? Avant de penser que vous pourrez changer une personne, demandez-lui si elle a envie de changer elle-même, si la réponse est négative, vous pouvez accepter la personne telle qu’elle est ou mettre fin à votre relation.

5. Vous n’avez pas les mêmes valeurs

On entend souvent l’expression « les contraires s’attirent » et que c’est très enrichissant d’être en couple avec une personne qui est différente de nous. Mais malheureusement si ces différences touchent à vos valeurs fondamentales ce sera très difficile de bâtir une relation à long terme.

6. Vous trouvez les beaux gestes suspicieux

Votre partenaire vous rend service ou vous offre un cadeau et votre premier réflexe est de vous demandez ce qu’il cherche à se faire pardonner? Ça s’annonce mal pour votre couple.

fizkes - stock.adobe.com

7. Vous ne démontrez pas d’affection envers l’autre

Certaines personnes sont plus démonstratives que d’autres, mais si vous observez une diminution des signes d’affection, comme les gestes ou les mots d’amour, c’est possible que ce soit le signe d’un manque d’amour. Même son de cloche, si vous avez des difficultés dans l’intimité avec votre partenaire.

8. Vous ne vous intéressez pas à l’autre

Si vous n’êtes pas curieux à propos de l’autre et que vous ne vous n’avez pas envie d’en apprendre plus sur votre partenaire, votre relation est probablement vouée à l’échec.

9. Vous ne faites pas de compromis

En couple, c’est important de ne pas toujours chercher à gagner contre l’autre lors d’un conflit. Si vous n’arrivez jamais à faire de compromis lors d’une chicane ou pour faire plaisir à votre partenaire, c’est qu’il y a un problème dans votre relation.

10. Vous abandonnez les confrontations

Si vous abandonnez toutes les chicanes ou discussions dès le début et que vous n’avez pas envie de résoudre les conflits, c’est que vous n’êtes plus investi émotionnellement dans votre relation.

11. Vous ne communiquez pas

La communication est le ciment d’une relation saine et durable. Dans une relation amoureuse épanouie vous pouvez partager vos émotions, vos pensées et vos préoccupations avec votre partenaire. Si vous évitez les conversations significatives, qu’il n’y a pas d’écoute active entre vous, c’est probablement le signe que votre relation amoureuse se détériore.

12. Vous brisez des promesses

La confiance est essentielle dans un couple, tout comme le respect. Qu’elles soient petites ou grosses, des promesses brisées pourraient briser le lien de confiance dans votre relation.

dusanpetkovic1 - stock.adobe.com

13.Vous ne vous entraidez pas

Un couple c’est une équipe qui s’entraide et se soutient au quotidien. Si vous ne vous encouragez pas dans les moments importants de votre vie, c’est sûrement qu’il y a un manque d’attention et de considération de la part d’un (ou les deux) partenaire.

14. Vous vous chicanez en public

Tous les couples se chicanent, mais si vous le faites trop souvent en public, c’est peut-être le signe que vous n’avez plus de patience pour l’autre.

15. Vous flirtez avec d’autres personnes

L’infidélité est une trahison douloureuse qui peut briser la confiance et la stabilité d’un couple. Si vous préférez flirtez avec d’autres personnes plutôt qu’avec votre partenaire, c’est peut-être une indication que vous n’avez pas assez de respect pour lui

16. Vous vous projetez dans une vie sans votre partenaire

Si vous vous imaginez souvent vivre seul ou vivre avec quelqu'un d'autre, que vous faites des plans pour quitter votre partenaire, c'est sans aucun doute un signe que vous n'êtes plus bien et que vous devez mettre un terme à votre relation.

17. Vous n’appréciez pas les petites choses

Les petites attentions de votre partenaire vous agacent et ne vous font plus vraiment plaisir? Demandez-vous si vous êtes toujours satisfait d’être dans cette relation ou non.

18. L’argent est cause de chicane

L’argent est souvent une cause de conflit ou de rupture dans un couple. Si vous n’arrivez pas à faire des compromis et à trouver un terrain d’entente sur ce sujet souvent tabou, c’est peut-être que vous n’êtes pas dans la bonne relation pour vous.

19. Vous ne faites plus d’efforts

Si vous manquez de motivation et que vous n’avez pas envie de vous investir dans votre couple, c’est sans aucun doute le début de la fin. Dès que vous abandonnez et ne faites plus aucun effort, c’est le signe que le relation ne vous convient plus.