Tous les parents peuvent le confirmer, c’est pratiquement impossible de voyager léger avec un (des) enfant! Que ce soit pour un week-end à explorer le Québec ou pour partir quelques semaines pour découvrir un nouveau pays, une bonne poussette de voyage est un élément essentiel pour faciliter les vacances en famille. Légèreté, design compact, confort, sécurité, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération pour choisir la poussette parfaite pour vos déplacements. Pour vous aider dans vos recherches, nous vous proposons de découvrir les 10 meilleures poussettes de voyage.

Voici les 10 meilleures poussettes de voyage

La poussette Bugaboo Butterfly est légère, ultra-compacte et elle se plie en 1 seconde seulement. Elle se plie et se déplie facilement et vous pouvez la transporter sur votre épaule avec la sangle de transport pratique. Grâce à son pliage ultra-compact vous pouvez la ranger partout même dans le compartiment de bagages des avions. Le panier extra grand sous le siège peut transporter tout ce dont vous avez besoin lors de vos déplacements (il supporte jusqu’à 17 lbs). Le coussin de siège est confortable et se lave à la machine pour un entretien facile. Sa suspension avancée à 4 roues vous permet de contrôler la poussette d’une seule main et des promenades tout en douceur. Elle est conçue pour être utilisée dès que votre enfant est capable de s’asseoir seul (environ 6 mois), mais vous pouvez également l’utiliser dès la naissance avec un siège d’auto.

Prix : 628,99 $ sur Well.ca

La poussette Joovy Gaboose est idéale pour voyager avec deux jeunes enfants. Une poussette double conçue avec un souci de commodité. Grâce à son design unique, elle offre la conduite la plus stable sans avoir besoin de planches de poussette supplémentaires. Elle est compacte et facile à manier, vous pourrez vous promener dans des espaces étroits sans difficulté. L’adaptateur universel pour siège d’auto vous permet de vous promener avec votre nouveau-né et votre enfant plus âgé. Votre enfant plus âgé appréciera l’indépendance de la banquette arrière et de la plateforme qui lui permet de s’asseoir ou de se tenir debout en toute sécurité. Son énorme auvent permet de couvrir les deux enfants à bord de la poussette. L’organisateur avec 2 porte-gobelets, l’adaptateur pour siège d’auto et le plateau de collation sont inclus avec la poussette.

Prix : 399,97 $ sur Amazon

Avec ses commodités modernes, la MINU V2 de UPPAbaby est conçue autant pour vos aventures quotidiennes que vos voyages à l’étranger. Cette poussette compacte et légère se plie d’une seule main en une seule étape et elle se tient debout une fois pliée. Le siège est spacieux, confortable et il s’incline en plusieurs positions. La capote extensible offre une protection FPS 50+ et le panier profond permet de transporter le bagage des enfants. Elle convient aux enfants de 3 mois jusqu’à 50 lbs, mais il est également possible d’acheter des adaptateurs pour le siège d’auto et la bassinette de la même marque pour transporter votre nouveau-né.

Prix : 499,99 $ sur Well.ca

La Baby Jogger City Tour 2 est la poussette de voyage ultime. Cette poussette légère ne pèse que 6,2 kg et vous pouvez l’utiliser dès la naissance de votre bébé puisqu’elle est compatible avec les sièges d’auto et la nacelle Baby Jogger City Tour 2. Le siège est rembourré avec une profondeur supplémentaire pour assurer le confort de votre enfant. Son pliage à une main et son verrouillage automatique facilitent tous vos déplacements. Ses pneus en caoutchouc léger et durable et ses roues avant pivotantes verrouillables avec suspension offrent une conduite souple et agile. Le panier de rangement sous le siège dispose d’un accès frontal et latéral pour que tout ce dont vous avez besoin soit à portée de main.

Prix : 349,99 $ sur Amazon

La Babyzen YOYO2 est une poussette polyvalente qui offre un confort optimal à vos enfants durant vos déplacements. Elle se plie et se déplie en un instant grâce à son design agile et ingénieux. Fabriquée en alliage d’aluminium, acier inoxydable et fibre de verre renforcé, elle est solide, légère et durable.Sa bandoulière matelassée vous permet de la transporter à l’épaule et elle a la dimension d’un bagage de cabane une fois pliée pour faciliter vos voyages en avion. Le panier sous le siège supporte jusqu’à 11 lbs. Elle convient aux enfants de 6 mois jusqu’à 22 kg et vous pouvez acheter l’ensemble d’habillage pour nouveau-né pour l’utiliser dès la naissance de votre enfant.

Prix : 704,00 $ sur Well.ca

La Munchkin® SparrowTM est l’une des plus petites poussettes de voyage sur le marché. Cette poussette facile à utiliser est livrée entièrement assemblée et prête à l’emploi. Elle se plie vers l’avant pour un pliage et dépliage facile. Il suffit d’appuyer sur la poignée, d’ouvrir et de cliquer. Elle est assez petite pour se ranger dans la plupart des bagages de cabine des avions. Son sac de voyage avec une fermeture éclair permet de la transporter et de la ranger plus facilement. Votre enfant sera en sécurité avec son système de harnais à 5 points avec sangles réglables. L’appuie-tête en maille et le pare-soleil gardent les enfants au frais durant vos déplacements.

Prix : 269,99 $ sur Amazon

La poussette 3D mini est légère, durable et pleine de fonctionnalités haut de gamme pour vous et votre tout-petit à un prix plutôt raisonnable. Elle est conçue pour les enfants de 6 mois jusqu’à 20,4 kg. Ce modèle n’est pas compatible avec les sièges d’auto pour bébé. Votre enfant sera en sécurité avec le harnais rembourré à 5 points et il sera tout en confort grâce au pare-soleil rabattable et à son inclinaison multi-positions. Cette poussette parapluie ultra-légère de seulement 5 kg offre un pliage compact, une pochette de rangement et deux porte-gobelets.

Prix : 69,99 $ en solde sur Amazon

La poussette G-LUXE de UPPAbaby est conçue pour les gens qui bougent! Elle est légère, confortable et agile pour offrir de la flexibilité aux parents. Le siège s’incline d’une seule main, le repose-pied est réglable, le pare-soleil est extensible pour protéger votre enfant des rayons UV. Le siège est amovible et lavable à la machine pour un entretien facile. Les déclencheurs manuels permettent de facilement plier la poussette avec les mains et elle se tient debout une fois pliée. Elle pèse moins de 15 lbs et elle se porte sur l’épaule grâce à la sangle de transport pratique. Le panier de rangement est très grand et facile d’accès et un porte-gobelet est inclus. Elle est conçue pour les enfants de 3 mois à 55 lbs.

Prix : 299,99 $ sur Well.ca

Avec la poussette ultra compacte Leona de Maxi Cosi vous n’aurez pas à choisir entre confort et commodité. Elle peut être utilisée dès la naissance avec les adaptateurs de siège d’auto pour bébé inclus. Son siège super doux et rembourré et la suspension absorbant les chocs permettent des déplacements confortables pour votre enfant. Le siège est également réversible pour offrir le meilleur des deux mondes. Le dossier est réglable pour s’adapter à votre enfant en pleine croissance et le suivre dans toutes vos aventures. Elle pèse seulement 9 kg, elle se plie facilement pour s’adapter aux petits espaces et la sangle de transport incluse facilite le transport de la poussette.

Prix : 499,99 $ sur Amazon

La poussette Comfy Cruiser de Graco inclut le siège d’auto primé pour bébé SnugRide Click ConnectTM 30, qui se fixe à la poussette d’une seule main et en une seule seconde. Un système de transport 3-en-1 qui s’ouvre et se referme à une seule main et qui se tient debout en position fermée. Elle est conçue pour les bébés de 4 à 30 lbs et le siège est réversible pour s’adapter aux besoins de votre enfant. Le plateau pour enfant comprend 2 porte-gobelets et il se retire facilement pour aider votre enfant à monter et sortir de la poussette. Le panier de rangement extra large en maille permet de ranger tout ce dont vous avez besoin durant vos déplacements.

