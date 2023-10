Que ce soit pour chasser votre anxiété ou votre mauvaise humeur, ces trucs bien simples vous aideront à vous sentir mieux instantanément.

Cette petite liste à prendre avec un grain de sel vise simplement à vous rappeler que des gestes parfois bien simples de notre quotidien peuvent nous aider à traverser des périodes plus sombres.

Hyperactivité, colère, tristesse ou stress, voici 5 astuces pour se sentir bien instantanément selon ce qui vous affecte.

1. CONTREZ L’HYPERACTIVITÉ DU CERVEAU EN ÉCRIVANT

Kinga Howard sur Unsplash

Il peut parfois arriver que nos idées s’entremêlent et que les tâches dans la journée se multiplient, créant ainsi un sentiment de vide et de perte de contrôle. Lorsque vous sentez que votre cerveau roule un peu trop vite, prenez un papier et un crayon et créez quelque chose qui vous fait du bien. Que ce soit une liste de choses à faire ou encore le début d’une nouvelle, laissez-vous porter par votre plume afin de retrouver le calme.

2. CONTREZ LA COLÈRE EN ÉCOUTANT DE LA MUSIQUE

Si vous ressentez de la colère, il est recommandé d’écouter de la musique afin de canaliser vos émotions. Peu importe le type de musique que vous choisirez d’écouter, c’est une façon de vous exprimer et de relâcher la pression que la colère peut causer.

3. CONTREZ L’ANXIÉTÉ AVEC LA MÉDITATION

microdot - stock.adobe.com

Lorsque vous vivez une crise d’anxiété, le meilleur moyen pour vous en sortir est tout simplement de prendre quelques minutes pour vous recentrer sur vous. La méditation est un excellent moyen de vous aider à traverser ces événements. Bien qu’il ne soit pas toujours facile de méditer lorsqu’on ressent une vague d’anxiété, commencez tout simplement par vous concentrer sur votre respiration. Inspirez et expirez lentement à plusieurs reprises afin de reprendre le contrôle.

Vous aimerez aussi : Transformez vos journées grâce à ces 6 habitudes matinales

4. CONTREZ LA TRISTESSE EN FAISANT DE L’EXERCICE

lzf - stock.adobe.com

Faire de l’exercice est un excellent moyen de créer de l’endorphine et de contrer la tristesse. Bien que ce soit un soulagement temporaire, cela peut vous aider à remettre vos idées en place et à repartir avec un œil nouveau sur la situation. Vous ne perdez rien à essayer!

5. CONTREZ LE STRESS EN MARCHANT

Africa Studio - stock.adobe.com

C’est connu, le plein air fait du bien au cerveau, et c’est un excellent moyen de vous changer les idées en période de stress. Prenez quelques minutes pour marcher et bouger un peu afin d’activer la création d’endorphine et de bonheur.