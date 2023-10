L’inflation alimentaire est toujours aussi présente et affecte les achats en épicerie de la majorité de la population. La facture d’épicerie coûte de plus en plus cher et plusieurs personnes se voient contraintes de privilégier le coût des aliments par rapport à la nutrition. Avec les bons trucs et en étant bien préparé, il est tout à fait possible de réduire le coût de votre panier d'épicerie tout en consommant des aliments frais et sains. Suivez nos 7 conseils pour bien manger sans se ruiner.

Voici 7 conseils pour bien manger sans se ruiner

1. Se préparer avant de faire les courses

Surveillez les spéciaux au supermarché et préparez vos repas de la semaine en fonction de ce qui est le plus abordable à l'épicerie. Faites une liste claire et précise de ce dont vous avez besoin pour la semaine et ne dérogez pas de cette liste. Si vous le pouvez, achetez pour toute la semaine plutôt que de faire plusieurs visites au supermarché durant la semaine, vous économiserez ainsi, c'est garanti.

Chaque semaine, l’équipe de Salut Bonjour vous propose les meilleurs rabais en épicerie pour vous accompagner dans vos emplettes.

2. Acheter les marques maison

La plupart des détaillants offrent des produits alimentaires de leur marque maison pour une fraction du prix des grandes marques. Dans la plupart des cas, ces aliments proviennent des grands fabricants alimentaires et sont d’aussi bonne qualité que les marques les plus populaires.

3. Privilégier les fruits et légumes de saison

Les fruits et légumes locaux et de saison sont souvent plus économiques que ceux importés. En plus de faire des économies, vous encouragez des producteurs d'ici! Nos saisons sont très variées au Québec, ce qui nous permet de consommer des fruits et légumes différents d'une saison à l'autre. Profitez-en aussi pour préparer des conserves ou congeler vos fruits et légumes préférés pour en avoir toute l'année.

Natasha Breen - stock.adobe.com

4. Acheter en grande quantité

Plusieurs aliments tels que la farine, les huiles, les noix, les légumes et fruits congelés, les pâtes alimentaires et le riz valent la peine d'être achetés en grande quantité. Encore une fois, surveillez les promotions pour remplir votre garde-manger et votre congélateur de ces produits de base qui vous permettront de cuisiner une foule de recettes.

5. Consommer moins de viande

Remplacez la viande par des protéines végétales vous permettra de faire de belles économies à l'épicerie en plus de diversifier votre alimentation. Les légumineuses, les lentilles et le tofu sont d'excellents produits de substitution à la viande puisqu'ils sont peu coûteux, faibles en gras et riches en protéines.

nadianb - stock.adobe.com

6. Cuisiner à la maison

Cuisinez le plus souvent possible à la maison. Privilégiez les aliments frais à l'épicerie puisqu'ils sont moins cher et plus santé que la plupart des produits prêts-à-manger. En préparant vos lunchs et vos soupers d'avance vous éviterez de commander du resto et vous saurez exactement ce qui se trouve dans votre assiette.

7. Éviter le gaspillage

Pensez-y deux fois avant de jeter un aliment, il y a plusieurs façons de réutiliser certains aliments qui sont un peu moins frais, mais encore très bon pour un repas. Les légumes flétris feront un excellent bouillon maison par exemple. Vérifiez les dates de péremption des aliments à l'épicerie pour éviter les pertes.