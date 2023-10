Un voyage en Grèce, à Bordeaux ainsi qu'en Toscane

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc grec fort séduisant qui est exclusivement fait de malagousia !

Malagousia 2022

Moi, je m'en fous! - Domaine Monsieur Nicolas

Thessalia - Grèce

Code : 13693791

Prix : 19 $

Disponibilités : 500 bouteilles en ligne et 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.4 grammes

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec une salade grecque ou un filet de poisson à chair blanche.

Ce vin de Grèce propose un olfactif aux notes de fruits à chair blanche et de zeste d'agrume. Comme il est léger en alcool et complètement sec en bouche, il pourra être servi à l'apéro et/ou en début de repas. Un blanc différent et déroutant qui fait changement des 1001 chardonnay, sauvignon ou riesling qu'on retrouve en grand nombre sur nos tablettes. N'attendez pas plus de 12 à 18 mois pour consommer la bouteille.

2. Un rouge bordelais tout à fait plaisant à seulement 16 dollars la bouteille !

Bordeaux Supérieur 2019

Château Recougne

Bordeaux - France

Code : 14790605

Prix : 15,95 $

Disponibilités : + 500 bouteilles et 130 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec des plats en sauce brune, tel qu’un hot chicken ou une classique et ô combien délicieuse poutine maison.

Ce flacon bordelais entrée de gamme est principalement composé de merlot qui est complété par du cabernet sauvignon ainsi que du cabernet franc. Il ne s'agit définitivement pas d'un grand cru classé de Bordeaux, cependant, si on tient compte de sa très modeste facture, le produit est vraiment impeccable. Ne commettez pas l'erreur de l'oublier plus de 2-3 ans dans votre réserve personnelle.

3. Un cru toscan pour accompagner vos plats réconfortants automnaux !

TRE 2020

Brancaia

Toscane - Italie

Code : 10503963

Prix : 24,45 $

Disponibilités : +500 bouteilles en ligne et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.3 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec une grosse lasagne, des pointes de foccacia ou une assiette de veau parmigiana.

Le sangiovese domine l'assemblage à 80 % dans cette épanouie et fort réussie cuvée italienne. La fraicheur ainsi que la gourmandise se sont donné rendez-vous sous le même bouchon. On aime ses invitants parfums, sa bouche soyeuse et la finesse du produit. Vive le terroir de la Toscane ! Votre attente pourra être récompensé si jamais vous avez la patience de le laisser encore 5 ou 6 ans dans votre cave à vin.