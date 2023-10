Astrologie : Voici les dates importantes de novembre 2023

La saison du Scorpion a commencé le 23 octobre et elle se poursuit jusqu’au 23 novembre. Durant cette période, il y aura plusieurs mouvements planétaires qui viendront influencer nos vies. Voici les dates importantes à retenir pour le mois de novembre 2023.

La saison du Scorpion nous rappelle que la lumière ne peut pas exister sans l’obscurité et que parfois certaines réponses se cachent dans l’ombre. Le Scorpion est un signe mystérieux, passionné, créatif, puissant et magnétique. Sous son influence on se transforme, on évolue et on se réinvente à l’infini.

Voici les dates importantes de novembre 2023 en astrologie

4 novembre : Entrée de Saturne en Poisson

C’est la fin de 5 mois de rétrograde pour Saturne. Le 4 novembre prochain la planète des responsabilités, des lois et des contrats entre en Poisson et tout peut enfin rentrer dans l’ordre. Si vous avez laissé vos rêves mener le bal durant les derniers mois, c’est maintenant le temps de passer à l’action et de laisser la place aux choses sérieuses.

8 novembre : Entrée de Vénus en Balance

Novembre sera un mois romantique avec l’entrée de Vénus, la planète de l’amour, en Balance jusqu’au 4 décembre prochain. Si vous êtes dans une relation depuis longtemps, vous serez positif et enthousiaste ce mois-ci. Si vous avez négligé votre partenaire dernièrement ou oublié comment il était génial, c’est maintenant chose du passé sous le règne de Vénus. Pour les personnes qui ont une nouvelle fréquentation, vous développerez peut-être des sentiments plus vite que prévu. Vous vous sentirez également plus proche de vos amis puisque Vénus influence tous les amours.

12 novembre : Entrée de Mercure en Sagittaire

Jusqu’au 1er décembre, Mercure entre en Sagittaire. Sous l’influence de ce signe du zodiaque, la planète du mental, des communications et des échanges nous invite à se cultiver et à s’instruire intellectuellement et spirituellement. Vous retrouverez votre bonne humeur et votre optimisme, mais faites attention de ne pas blesser vos proches avec des vérités blessantes ou en essayant de toujours avec raison.

13 novembre : Nouvelle Lune en Scorpion

La Nouvelle Lune c’est la rencontre de la Lune et du Soleil sur le même degré d’un signe. Ce sera une période très intense où les énergies de trois planètes se feront sentir. Mars, planète d’action, Neptune, planète des illusions et désillusions et finalement Uranus, planète de l’imprévisible et du changement seront toutes en lien avec cette Nouvelle Lune en Scorpion qui appelle à la transformation. Profitez-en pour prendre une décision réfléchie et qui aura un effet rédempteur, pour vous réinventer ou pour changer de point de vue.

Stefanie - stock.adobe.com

22 novembre : Entrée du Soleil en Sagittaire

Le 22 novembre marque le début de la saison du Sagittaire. L’ambiance change drastiquement de celle du Scorpion et les énergies du Sagittaire nous invite à être dans l’optimisme et l’enthousiasme. Dans la constellation du signe le plus optimiste de tous, on profite de la vie et de tous ses petits plaisirs. Vous aurez surement envie de rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits et de nouvelles expériences.

24 novembre : Entrée de Mars en Sagittaire

Mars, planète d’action et d’énergie entre en Sagittaire jusqu’au 4 janvier prochain. Une planète de feu sous un signe de feu, vous pouvez vous attendre à beaucoup d’énergie! C’est le moment d’oser, d’essayer quelque chose de nouveau ou de vous lancer des défis personnels.

27 novembre : Pleine Lune en Gémeaux

La Pleine Lune est un moment de pleine conscience ou l’on doit souvent faire un choix ou prendre une décision. Sous l’influence du Gémeaux ce sera une période propice pour finaliser des projets et mettre de l’ordre dans vos idées. Ayez confiance et laissez le temps faire son œuvre sans précipiter les choses.