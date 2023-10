SAUMON SÉSAME ET ÉRABLE

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : environ 50 minutes

Ingrédients

Le saumon

4 pavés de saumon

45 ml (3 c. à table) huile d’olive

125 ml (1/2 tasse) tahini (crème de sésame)

15 ml (1 c. à table) vinaigre blanc ou vinaigre de riz

60 ml (4 c. à table) sirop d’érable

125 ml (1/2 tasse) graines de citrouille, hachées

Sel et poivre au goût

Le chou-fleur

1 tète de chou-fleur, coupée en sommités

1 oignon rouge, émincé

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

1 gousse d’ail, hachée

125 ml (1/2 tasse) crème à cuisson 35%

60 ml (4 c. à table) chapelure de pain

Sel et poivre au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

Étape 2

Dans une poêle chaude, faire saisir les pavés de saumon dans un peu d’huile, 1 à 2 minutes de chaque côté.

Étape 3

Dans un bol, mélanger le tahini, le vinaigre et le sirop d’érable.

Étape 4

Assaisonner de sel et poivre puis badigeonner les pavés de saumon de la sauce préparée.

Étape 5

Sur une plaque allant au four, recouverte de papier parchemin ou d’un tapis en silicone, disposer les pavés de saumon, les couvrir de graines de citrouille et laisser cuire au four, 15 minutes.

Étape 6

Pour le chou-fleur, passer le four à 190 °C (375 °F).

Étape 7

Dans une poêle chaude, faire saisir le chou-fleur et l’oignon dans un peu d’huile, 2 à 3 minutes. Assaisonner de sel et poivre.

Étape 8

Dans un plat à gratin, mélanger la préparation de chou-fleur, l’ail et la crème, puis couvrir de chapelure et laisser cuire au four, 30 minutes.

Étape 9

Servir en accompagnement des pavés de saumon.