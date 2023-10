Voici les invités de Salut Bonjour à ne pas manquer pour la semaine du 30 octobre

Plusieurs invités de marque nous rendront visite cette semaine à Salut Bonjour. Découvrez lesquels afin de ne rien manquer du menu fort divertissant de votre émission matinale préférée.

Lundi 30 octobre

Ce lundi, Gino reçoit le sympathique André Sauvé pour la sortie de son livre « Monologues et détours imprévisibles » qui regroupe des textes de ses spectacles, des textes inédits et ses propres réflexions.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ce livre n'est pour l'auteur qu'une nouvelle façon de donner vie au théâtre qui se joue constamment en lui afin qu'il trouve écho chez le lecteur et l'amène à prononcer ces deux petits mots: « Moi aussi.»

Courtoisie QUB livre

Prix : 29,95 $ sur QUB livre

Mardi 31 octobre

Ce mardi, jour de l'Halloween, ce sera au tour des auteurs Ghislain Taschereau et Tristan Demers de nous rendre visite sur le plateau. Ils viendront nous parler de la sortie du livre « Québec 90 ». Riche en anecdotes et en surprises, Québec 90 n'est pas qu'un assemblage de polaroids nostalgiques, c'est une véritable machine à voyager dans le temps!

Tristan Demers et son complice Ghislain Taschereau ont puisé dans les archives pour mettre en lumière tout ce qui a culturellement marqué cette décennie hyper contrastée: le Québec vibrait alors au son de la musique grunge et des tubes des boys band, se ralliait devant la télé à l'heure de Virginie et des Filles de Caleb et s'habillait de pantalons taille basse ou de jeans troués. Bref, une entrevue qui donnera certainement place à la nostalgie!

Courtoisie QUB livre

Prix : 32,95 $ sur QUB livre

Mercredi 1er novembre

Auteure-compositrice-interprète et guitariste, Lynda Lemay nous fait le bonheur d'être sur le plateau ce mercredi. La chanteuse qu'on affectionne particulièrement s'amène dans votre télé pour célébrer la fin de son projet de sortir 11 albums contenant 11 chansons en 1111 jours... Elle en aura certainement beaucoup à dire sur le processus derrière ce marathon de création.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Jeudi 2 novembre

Ce jeudi, c'est nul autre que Nathalie Simard qui s'arrête sur le plateau de Gino et l'équipe, elle qui lance un nouvel album de Noël cette même journée. Elle y reprend, entre autres, trois classiques que trois grands du Québec ont interprétés: Cadeau de Claude Dubois, Marie-Noël de Robert Charlebois et Noël sans faim de Patrick Norman. On en saura plus lors de sa visite en studio!

TOMA ICZKOVITS

Vendredi 3 novembre

Finalement, on termine la semaine en beauté avec la présence de la magnifique Julie Bélanger. On lui parlera bien sûr de Ça finit bien la semaine qui se poursuit pour une 11e saison alors qu'elle ajoute une corde à son arc en y étant productrice associée cette année. Au menu : retour sur son implication comme porte-parole de Tel-Aide Montréal et sur sa collection de bijoux récemment lancée. Soyez-y!

Photo : Andreanne Gauthier / TVA Publications

Retrouvez-nous tous les jours, dès 6h30 et jusqu'à 10h30 sur les ondes de TVA ou via l'application TVA+ pour visionner toutes ces entrevues, en direct.