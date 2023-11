Vous avez enfin trouver votre bougie préférée et vous aimeriez qu’elle dure pour toujours? Bien que ce soit impossible, il existe tout de même certains trucs qui permettent de prolonger la durée de vos bougies. Suivez nos conseils pratiques pour bien utiliser vos bougies et en profiter le plus longtemps possible.

Voici 5 trucs pour faire durer vos bougies plus longtemps

1. La cire doit fondre de manière égale lors de votre premier allumage

La cire a une mémoire et la première fois que vous allumez une nouvelle chandelle il est primordial de la laisser brûler assez longtemps pour que la cire fonde sur toute la surface. La piscine de cire fondue doit rejoindre le bord du contenant pour éviter de créer un puits dans votre bougie et pour garantir une bonne combustion lors de vos prochaines utilisations.

Nous vous recommandons de laisser brûler votre bougie un minimum de 2 heures et pour un maximum de 4h d’affilée lors de vos 2 premières utilisations. Vous pourrez ensuite brûler votre chandelle entre 1 et 2 heures maximum par séance.

2. Utilisez un chauffe-bougie électrique

Vous voulez que vos chandelles durent longtemps? Commencez par ne pas les allumer du tout! Avec cette lampe pratique, il suffit de déposer la bougie sur la base et d’ajuster la luminosité à votre guise pour faire fondre la cire en toute sécurité. De cette façon, la cire s’évapore beaucoup plus lentement qu’en allumant la mèche.

3. Assurez-vous que la mèche ne soit pas trop longue avant d’allumer votre bougie

Avant chaque utilisation de votre bougie, assurez-vous que la mèche est droite, au centre et qu’elle ne soit pas trop longue (moins de 1 cm). Une mèche trop longue pourrait empêcher la cire de fondre également, ce qui pourrait créer un puits indésirable dans votre chandelle. Au besoin, vous pouvez facilement couper la mèche à l’aide d’un coupe-mèche.

4. Allumez toujours toutes les mèches de votre bougie

Si votre bougie comporte plus d’une mèche, il est primordial d’allumer l’ensemble des mèches à chaque utilisation. La cire doit brûler de manière homogène sur toute la surface de la bougie.

5. Donnez une deuxième vie à vos contenants

Lorsque votre bougie est terminée, vous pouvez facilement retirer le reste de la cire à l’intérieur pour réutiliser le pot. Vous pouvez retirer la cire en ajoutant de l’eau bouillante dans votre chandelle. L’eau bouillante fera ramollir la cire et elle remontera à la surface, attendez que la cire durcisse à nouveau pour l’enlever. Si la mèche se trouve toujours au fond, vous pouvez l’enlever à l’aide d’une paire de pince. Nettoyez ensuite le pot avec de l’eau chaude et du savon et il sera comme neuf. Utilisez-le pour des fleurs, pour vos pinceaux à maquillage ou même pour fabriquer votre propre bougie artisanale.