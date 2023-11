L’automne n’est pas seulement une période de transition pour les feuilles dans les arbres, ça l’est aussi pour votre peau. Après les doux mois d’été, c’est maintenant l’heure de se préparer à affronter les températures glaciales de l’hiver. Voici 6 conseils beauté pour une routine de soins efficace pour l’automne.

Voici nos 6 conseils pour améliorer votre routine beauté en automne

1. On hydrate notre peau encore et encore

Vous avez utilisé des hydratants légers tout l’été? C’est le temps de passer aux choses sérieuses en prévision de l’hiver. L’air sec rend la peau sèche et cette dernière aura besoin de produits de qualité avec des formules riches et nourrissantes pour combattre le froid saisonnier. Privilégiez un lait démaquillant au formule en gel ou liquide, une crème hydratante riche, ajoutez un sérum, une huile ou les deux à votre routine beauté. Et n’oubliez pas les masques hydratants qui peuvent faire des merveilles sur les peaux desséchées.

2. On n’oublie pas l’exfoliation

Inconfort, irritabilité, desquamation, grain de peau irrégulier, l’assèchement de votre peau peut se manifester de différentes façons. L’exfoliation est nécessaire pour éliminer les cellules mortes qui obstruent les pores de la peau et l’empêchent de respirer. L'absorption de votre crème hydratante sera meilleure et l’application de votre maquillage se fera beaucoup plus facilement avec une peau bien exfoliée.

3. On fait attention à la température de l’eau

Les amateurs de douche et bain bien chaud n'aiment pas cette recommandation, mais malheureusement l’eau trop chaude est mauvaise pour la peau. En utilisant de l’eau trop chaude, le film hydrolipidique naturel de votre peau s'abîme ce qui rend votre peau plus vulnérable aux agressions extérieures. Pour éviter que votre peau soit sèche, sensible ou irritable, la température de l’eau de votre bain ou douche ne devrait pas dépasser la température de votre corps soit 38 °C. Si vous avez besoin d’une douche chaude à l’occasion, restez-y au maximum 5 à 7 minutes.

4. On hydrate aussi nos cheveux

Votre chevelure aura aussi besoin d’amour durant les prochains mois. Une exposition prolongée à l’air sec et au froid peut abîmer vos longueurs et vos pointes. Pour bien hydrater vos cheveux et les garder brillants et en santé tout l’hiver, vous pouvez utiliser des produits spécifiques pour les cheveux secs tels qu’un shampoing, un revitalisant et un masque. Vous pouvez également appliquer une huile ou un sérum hydratant le soir avant de vous coucher.

5. On utilise un humidificateur

Saviez-vous que ce n’est pas nécessairement le froid qui assèche notre peau? C’est plutôt votre système de chauffage qui est responsable de votre peau sèche. Le chauffage entraîne une diminution de l’humidité et plus l’air est sec, plus il absorbe l’humidité dégagée de votre peau. Pour remédier à la situation, nous vous conseillons d’utiliser un humidificateur lorsque le chauffage est en marche dans la maison, surtout la nuit dans votre chambre.

6. On n’oublie pas les lèvres

La peau délicate de vos lèvres est souvent plus sèche ou gercée durant les mois d’automne et d’hiver. L'hydratation est la clé pour en prendre soin et les protéger contre les agressions telles que le froid et l’air sec. Pour que notre hydratant soit efficace, on commence par exfolier doucement les lèvres avec un soin exfoliant spécialement conçues pour celles-ci. Ensuite on applique un baume hydratant quotidiennement ou aussi souvent que nécessaire. Pour celles qui portent du rouge à lèvres, on choisit une formule qui contient des ingrédients hydratants. On n’oublie pas de bien hydrater ses lèvres avant de se coucher avec un baume riche, un masque ou une bonne couche de gelée de pétrole.

