Holguín : entre plage et aventure au cœur d’une oasis cubaine

Vous rêvez d’explorer les villes historiques de Cuba et de vous détendre sur ses plus belles plages ? Holguín est le point de départ idéal pour planifier des excursions et vous imprégner de la culture unique du pays.

Avec une vaste sélection d’hôtels tout compris pour tous les budgets et les styles de voyage ainsi qu'une foule d’excursions, Vacances Sunwing vous propose d’explorer Holguín grâce à un vol quotidien au départ de Montréal et un vol hebdomadaire au départ de Québec et d'Ottawa.

Des parcs pittoresques du centre-ville aux plages sereines le long de la côte, en passant par les paysages époustouflants que vous offrent les montagnes, cette oasis cubaine saura certainement vous ravir.

Installez-vous confortablement dans un hôtel écoresponsable

Situé sur la splendide côte de Holguín, l’hôtel pour adultes Iberostar Coral Holguin se prête aussi bien à une escapade romantique qu’à un voyage entre amis.

Avec ses pratiques respectueuses de l’environnement et ses politiques durables, cette chaîne hôtelière, qui fait partie de la collection écoresponsable, s’engage à protéger ce petit paradis tropical.

En plus de profiter des services et commodités de l’hôtel, les clients qui séjournent sur place ont accès aux bars, aux restaurants, aux divertissements et aux activités de l’établissement voisin, soit l'Iberostar Selection Holguin. Ils bénéficieront également d’un accès exclusif aux installations privées du Coral Level, dont un restaurant pour adultes ouvert pour le déjeuner, le dîner et le souper.

Pour un voyage en mode détente :

Emmagasinez les rayons du soleil en toute quiétude

Grâce à une section réservée aux clients du Coral Level, sur la plage Pesquero, et à une piscine scintillante exclusive aux adultes, vous pourrez vous détendre paisiblement, en plus de vous rafraîchir en sirotant une boisson froide au bar de la piscine.

Mettez les voiles pour une croisière pittoresque en catamaran

Montez à bord d’un catamaran au port Antilla, dans la baie de Nipes, et partez à la découverte de la mer des Caraïbes. Admirez les vues pittoresques sur la côte cubaine en naviguant vers l’île Cayo Saetia, où vous pourrez explorer les fonds marins lors d’une aventure en plongée avec tuba.

Puis, prenez part à un safari dans les plaines qui, avec un peu de chance, vous mènera à la rencontre d’animaux exotiques.

Pour un voyage en mode aventure :

Prenez part à une excursion en Jeep dans l’arrière-pays

Cette aventure signature vous invite à explorer la campagne, à commencer par le parc historique Christophe Colomb avec ses plages bordées de palmiers et ses forêts luxuriantes.

Vous pourrez également admirer les majestueuses montagnes Maniabon et visiter une réplique authentique d’un village du peuple autochtone taïno.

La journée se poursuivra par une promenade à cheval dans le parc pour se conclure avec une excursion en hors-bord sur les eaux scintillantes de la côte cubaine.

Explorez les plus beaux trésors de la ville de Santiago

Ce petit bijou abrite certains des attraits historiques les plus importants de Cuba. Votre guide vous donnera rendez-vous à la place de la révolution, où vous pourrez admirer la statue d’Antonio Maceo Grajales, lieutenant-général pendant la Guerre d’indépendance cubaine.

Ensuite, vous aurez la chance de découvrir le parc Cespedes, le cimetière Santa Ifigenia où repose Fidel Castro, la forteresse Moncada et bien plus encore.

Goûtez les saveurs cubaines traditionnelles

Montez à bord d’un train d’époque pour une excursion unique qui inclut la visite d’une fabrique à sucre et d’une fabrique de cigares vous offrant des vues aériennes époustouflantes depuis la Colline de la Croix, reconnue comme l’un des meilleurs belvédères de Cuba.

Finalement, profiter d’un accord de rhums authentiques et de cigares.

