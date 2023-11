Les chats noirs ont aussi droit à une famille

Noireau, un magnifique chat noir de presque 8 ans, a trouvé refuge à la SPCA de Montréal car son humaine n’était plus en mesure de s’en occuper.

À son arrivée, il était si triste, qu’il refusait de manger et d’interagir avec qui que ce soit. Le fait d’être abandonné a véritablement brisé le cœur de ce pauvre matou, qui voudrait tant le réparer.

Depuis maintenant deux mois, ce beau garçon cherche une famille avec laquelle il pourrait célébrer son anniversaire en décembre prochain.

Bien que Noireau soit adorable et très affectueux, il est souvent ignoré au profit des autres pensionnaires de la SPCA de Montréal simplement parce qu’il est tout noir.

SPCA de Montréal

En effet, les chats de cette couleur ont toujours été entourés de superstitions et de préjugés, ce qui les rend plus difficiles à faire adopter que leurs congénères au pelage plus clair.

Cette stigmatisation remonte à l’époque médiévale, où les chats noirs étaient associés à la malchance.

SPCA de Montréal

Pourtant, la couleur du poil n’a aucune influence sur la personnalité des chats!

Noireau, pour sa part, adore faire la sieste et ronronne bien fort lorsqu’il reçoit des gratouilles derrière les oreilles.

SPCA de Montréal

Par ailleurs, comme il est difficile de bien rendre l’expression et le visage des chats noirs en photo, ils peuvent sembler moins attrayants à première vue pour les futur.e.s adoptant.e.s.

Mais, comme tous les animaux, ces beaux ténébreux méritent d’être appréciés selon leur personnalité, et non selon la couleur de leur robe.

En changeant notre perception, nous pouvons mettre fin aux préjugés dont ils sont victimes depuis si longtemps et leur offrir une vie heureuse. Adopter un chat noir, c’est aider à briser la malédiction associée à ces félins!

SPCA de Montréal