Vtech : 12 nouveaux jouets à découvrir pour les fêtes

Favoris chez les petits depuis longtemps, les jouets Vtech et LeapFrog sont interactifs, éducatifs et font le bonheur de toute la famille. Nous vous proposons de découvrir quelques nouveautés juste à temps pour les glisser sous le sapin.

Voici 12 nouveautés Vtech pour les enfants de tous les âges

Votre enfant pourra viser les étoiles ou faire tomber les billes dans le vortex de gravité de cet ensemble de construction. Il pourra créer trois constructions hors du commun en connectant facilement 120 pièces codées par couleur, notamment une rampe de lancement, un ascenseur OVNI, un propulseur orbital et des circuits rapides comme des fusées! Il est également possible de le connecter à d'autres ensembles Marble Rush (chacun vendu séparément).

vtech

Âge: 4 ans et +

Prix : 74,99$

Disponibilité: toysrus.ca, amazon.ca, indigo.ca

Pour encourager les premiers mots et la motricité, quoi de mieux qu'un camion de pompiers qui parle et un ensemble de rails robustes qui stimulent le développement et l'imagination grâce à la technologie Zone Magique? Faites retentir la sirène, et c'est parti!

vtech

Âge: 1 1/2 an et +

Prix : 44,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, toysrus.ca

Plein d'énergie, ce chiot se déplace en se laissant tirer par sa laisse. Pendant que le chiot roule, les tout-petits entendent des phrases et des chansons qui les encouragent à jouer. Appuyez sur les boutons des lettres et de la musique pour entendre la chanson de l'alphabet, les lettres, les premiers mots et les phrases à propos du chiot.

vtech

Âge: 12 à 36 mois

Prix : 19,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, toysrus.ca

Votre enfant réalisera ses premiers pas en douceur grâce à l'Éléphanteau Trottino, dont le système de réglage des roues s'adapte à son développement. Votre enfant découvrira les chiffres, les formes et les couleurs grâce au tableau d'éveil interactif. L'Éléphanteau possède également un panier de rangement qui encouragera l'enfant à ranger tous ses jouets.

vtech

Âge: 9 à 36 mois

Prix: 49,97$

Disponibilité: Walmart/walmart.ca (en exclusivité)

Cette théière lumineuse et pleine d'entrain rend les goûters magiques en expliquant les couleurs et les chiffres ou en jouant de la musique. L'enfant associe les gâteaux ronds, carrés et triangulaires aux emplacements prévus dans les assiettes et les décore avec six garnitures fruitées différentes pour apprendre les formes et les couleurs.

vtech

Âge: 12 mois et +

Prix : 34,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, toysrus.ca

La personnalité expressive de Sunny capte l'attention des enfants en leur racontant des histoires amusantes. Sunny invite à participer à plus de 300 activités avec 4 disques et plus de 5h de contes de fées, de chansons classiques, de jeux de devinettes, d'un créateur de poèmes, de blagues, de virelangues, de routines quotidiennes et bien plus encore!

vtech

Âge: 3 ans et +

Prix : 79,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, toysrus.ca

Ce système permet à votre enfant de développer son amour de l’apprentissage grâce à diverses activités, dont des jeux, des casse-têtes et des défis créatifs. Votre enfant acquerra des compétences en mathématiques, en lecture, en résolution de problèmes et plus encore.

vtech

Âge: 2-7 ans

Prix : 59,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, toysrus.ca, indigo.ca

Tout comme le célèbre robot, ce batteur sur socle comprend une tête inclinable, une spatule tournante et un bol à mélanger détachable. On n'a qu'à appuyer sur la toque pour écouter les instructions du robot. Les petits pâtissiers peuvent réaliser plus de 40 recettes fictives de biscuits, de petits gâteaux, de tartes et bien plus encore.

vtech

Âge: 2 ans et +

Prix : 39,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, toysrus.ca

Un beau cadeau pour les petits et les parents, cette jolie montre est dotée d'un double appareil pour les photos, selfies et vidéos, ainsi que des jeux à un ou deux joueurs, des rappels quotidiens et bien plus encore.



vtech

Disponible en bleu et violet.

Âge: 4 ans et +

Prix: 69,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, indigo.ca, toysrus.ca

De nouvelles compétences sont au bout des doigts de votre enfant avec cette tablette éducative sans écran. Des amis animaux présentent aux enfants des tonnes de sujets sur 10 cartes recto-verso. Appuyez sur les centaines de boutons sur les pages tactiles solides et colorées pour jouer à des activités, des jeux et des puzzles. De plus, cette tablette est fabriqué à 100% avec du bois certifié FSC provenant de forêts gérées de façon responsable.

vtech

Âge: 3 ans et +

Prix: 39,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, indigo.ca, toysrus.ca

Classées de A à Z, les 13 cartes recto-verso présentent des lettres, des mots, des phrases et des images colorées. Apprendre l'alphabet sera aussi facile que de compter jusqu'à 3! Les cartes se glissent à l'arrière pour un rangement facile et sécuritaire.

vtech

Âge: 3 ans et +

Prix : 24,99$

Disponibilité: amazon.ca, Walmart/walmart.ca, toysrus.ca

Les fanatiques de jeux de construction pourront combiner facilement le camion de pompiers, l'hélicoptère de sauvetage et la voiture de police électronique pour créer un T-Rex rugissant de plus de 20 pouces de long!

vtech