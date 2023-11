Des vins à déguster avec les fondues et les plats à la mijoteuse automnaux!

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

• À écouter aussi: Un voyage en Grèce, à Bordeaux ainsi qu'en Toscane

1. Un délicieux blanc de Bordeaux qui sera idéal avec une fondue au fromage !

Sauvignon Blanc/Sémillon 2018

Château Closiot - Jean-Marie Guffens

Bordeaux - France

Code : 14682111

Prix : 24,30 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre: 1.6 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

On retrouve ici du sauvignon blanc ainsi que du sémillon dans cette épanouie et très réussie cuvée du grand terroir bordelais. Parfums très invitants, toucher de boucher fort caressant, texture et rondeur gustative... Tout ça sans tomber dans la richesse ou la surconcentration. Un blanc de bon volume qui vous fera effectuer de fastueuses harmonisations mets-vins à table sur des poissons, des fromages ainsi que des volailles. Les plus patients oseront l'oublier encore 3-4 ans en cave.

2. Un cru du Beaujolais de la célèbre appellation Morgon pour une planche à partager bien collés devant la télé !

Gamay 2021

Climat le Py - Vignerons de Bel Air

Morgon - Beaujolais - France

Code : 12693828

Prix : 22,95 $

Disponibilités : + 500 bouteilles et 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer

Vive le gamay juteux et friand comme celui-ci ! Qu'ils soient du Beaujolais, de la vallée de la Loire ou de la péninsule du Niagara, j'adore les rouges issus de cette variété de raisin ! Ce Morgon du millésime 2021 nécessite une légère aération pour bien s'exprimer. Son fruité juste et généreux ainsi que sa finale fraiche et désaltérante rendent le produit très agréable en dégustation. Vous pourrez allonger la bouteille encore 5 ou 6 bonnes années en cave.

3. Un rouge chilien engageant et bien expressif pour les plats de longue cuisson cuits à la mijoteuse !

Cabernet Sauvignon/Syrah 2017

Kenos Family Selection - Villaseñor

Vallée de Curico - Chili

Code : 13551354

Prix : 20,90 $

Disponibilités : + 500 bouteilles en ligne et 95 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

N'ayez pas peur des 6 ans d'âge de cette cuvée sud-américaine, car le produit n'est pas du tout à bout de souffle. Il est encore expressif et généreux à souhait. Un vin du Chili qui est moderne, boisé, assez riche, mais nullement imposant ou lourdaud en bouche. Évitez les déceptions et n'attendez pas plus de 2 ou 3 ans pour lui extirper son bouchon de liège.