Pilons de poulet laqués à la coréenne sur chou nappa rôti au sésame

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : (15-20 minutes)

Temps de cuisson : (20-25 minutes)

INGRÉDIENTS

Pilons

· 10 pilons (1,25kg) de poulet

· 1⁄4 tasse (60ml) de miso

· 1⁄2 tasse (125ml) de pâte de piment Gochujang

· 1⁄4 tasse (60ml) de sauce soja

· 1 gousse d’ail hachée

· 3 c. à soupe (45ml) de miel

· 3 c. à soupe (45ml) de mirin

· 3 c. à soupe (45ml) de saké

· 2 c. à soupe (30ml) de vinaigre de riz

· 2 c. à soupe (30ml) d’huile de sésame

· 2 c. à soupe (30ml) de gingembre haché

· 1 c. à soupe (15ml) d’ail haché

· 2 c. à soupe (30ml) d’eau

Chou

· 2 c. à soupe (30ml) d’huile de sésame

· 1 piment thaï écrasé

· 1 tronçon de 3 cm de gingembre

· 2 c. à soupe (30ml) de miel

· 1⁄2 chou nappa coupé sur le long

· 1⁄4 tasse (60ml) de coriandre ciselée

· 3 c. à soupe (45ml) de graines de sésame

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le four à 375F (190C) ou la friteuse à air chaud.

Étape 2 : Pour la marinade, combiner tous les ingrédients au pied mélangeur. Conserver 1⁄2 tasse (125ml) au frais pour utiliser comme laque après cuisson. Disposer le reste dans un sac alimentaire et y disposer les pilons pour les faire mariner de 8 à 12 heures au frigo.

Étape 3 : Disposer les pilons de poulet dans la friteuse à air chaud ou sur une plaque allant au four puis enfourner pour 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que la cuisson interne atteigne 74 degrés Celsius (165F). Disposer la marinade réservée à part dans un petit chaudron et chauffer doucement.

Étape 4 : Pendant ce temps, tailler le chou encore en demi sur le long pour obtenir 4 longs quartiers. Chauffer l’huile de sésame à feu vif et y ajouter le gingembre et le piment. Laisser parfumer l’huile 30 secondes et retirer les aromates aussitôt pour ne pas les bruler. Ajouter ensuite le chou et bien le colorer sur chaque face. Couler ensuite le miel sur ce dernier et laisser caraméliser en ajoutant 2 à 3 c. à soupe de marinade chaude (laque). Réserver au chaud pour le montage.

Étape 5 : Une fois les pilons cuits, les enrober de la marinade chaude (laque) restante avant de servir. Dans une grande assiette, disposer le quartier de chou et y jucher les pilons de poulets laqués sur le dessus puis garnir avec de la coriandre fraiche et quelques graines de sésame.