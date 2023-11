Se situant à la limite des Cantons de l’Est, entre les villes de Weedon et de Disraeli, le lac Aylmer est entouré de superbes chalets. Que ce soit pour aller pêcher, pratiquer des sports nautiques ou profiter de la plage, louer un chalet au lac Aylmer vous garantira un beau séjour à tout coup.

• À lire aussi: 10 beaux chalets à louer dans le Centre-du-Québec

• À lire aussi: 15 magnifiques chalets à louer au Lac Mégantic

10 SUPERBES CHALETS À LOUER AU LAC AYLMER

Situé au cœur d’une petite érablière, à quelques pas du lac Aylmer, le chalet Solästä – de l’irlandais « lumineux », peut accueillir jusqu'à 6 visiteurs. Son abondante fenestration offre un tableau qui change au fil des heures et des saisons. C'est l'endroit idéal pour se ressourcer au contact de la nature, et ce, en tout confort.

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 2 chambres · 2 lits · 1 salle de bain

Où : Disraëli

175 $/nuit. Deux nuits minimum.

Entièrement rénové, Le Chalet est un magnifique Airbnb qui borde le Lac Aylmer. Ce splendide hébergement est parfait pour un séjour en famille, entre amis ou simplement pour le télétravail. Vous serez charmés par sa grande plage privée qui possède une douce pente pour les plus jeunes baigneurs. Son spa offre une vue incroyable sur le lac et son foyer extérieur permet d'admirer les couchers de soleil.

Courtoisie Airbnb

6 voyageurs · 3 chambres · 5 lits · 1 salle de bain

Où : Stratford

250 $/nuit. Deux nuits minimum.

Envie de vous évader au Lac Aylmer? Ne cherchez plus! Le chalet Brothers and Sun a tout pour plaire avec la marina qui se trouve à seulement 2 minutes du chalet. On aime le fait que ce Airbnb soit entièrement rénové avec de nombreuses commodités : foyer intérieur, table de soccer sur table, quai, kayaks avec vestes de flottaison, pédalo 4 places, foyer extérieur et bien plus. N'attendez plus et réservez votre séjour dès maintenant!

Courtoisie Airbnb

8 voyageurs · 4 chambres · 6 lits · 1 salle de bain

Où : Stratford

149 $/nuit. Deux nuits minimum.

Pour vos prochaines vacances, louez ce grand chalet possédant 6 lits doubles, en plus d'une magnifique piscine intérieure! Ce chaleureux chalet moderne, qui est situé au Lac Aylmer, a tout ce qu'il faut pour vous faire passer un moment agréable en bonne compagnie. Plaisir garanti!

Courtoisie Airbnb

12 voyageurs · 3 chambres · 6 lits · 2 salles de bain

Où : Weedon

200 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Le chalet Ka Mua est un véritable havre de paix! Détendez-vous dans cet environnement calme à souhait. En séjournant sur place, vous aurez automatiquement accès à une vue partielle sur le Lac Aylmer. Ce chalet tout neuf vous permettra de relaxer entre amis ou en famille et de profiter d’un accès au lac à quelques minutes de marche.

Courtoisie Airbnb

10 voyageurs · 3 chambres · 5 lits · 2 salles de bain

Où : Beaulac-Garthby

300 $/nuit. Deux nuits minimum.

Offrez-vous ce superbe chalet et son impressionnante fenestration face au Lac Aylmer. Situé sur un chemin privé à proximité de tous les services, il peut recevoir confortablement jusqu'à 8 personnes. Son spa ouvert à l’année plaira à quiconque séjournant sur place. Escapade formidable à coup sûr!

Courtoisie Airbnb

8 voyageurs · 2 chambres · 5 lits · 1 salle de bain et demi

Où : Le Haut-Saint-François

275 $/nuit. Deux nuits minimum.

Ce magnifique et spacieux chalet, recevant 8 personnes, se trouve dans la charmante municipalité de Stratford. Il se distingue notamment par son terrain avec accès direct au mythique Lac Aylmer. En été, le lac invite aux activités nautiques; kayaks et pédalo sont disponibles. En hiver, les sentiers de motoneige se trouvent à proximité. Sur le lac gelé, que ce soit pour la raquette, le patin ou encore le ski de fond, tous y trouveront leur compte. Voilà l'endroit rêvé pour organiser une réunion en famille ou entre amis.

Courtoisie Airbnb

8 voyageurs · 3 chambres · 5 lits · 2 salles de bain

Où : Stratford

297 $/nuit. Deux nuits minimum.

À 2 heures de Montréal et 1h15 de Québec, ce beau grand chalet renferme tout ce qu'il faut pour vous faire passer un moment agréable en famille ou entre amis. Grâce à ses 6 lits Queen et sa piscine intérieure, ce chalet situé au Lac Aylmer est un bon plan pour votre prochaine escapade automnale, hivernale ou estivale! Sa grande tablée pouvant accueillir 12 personnes vous permettra de partager de bons repas en bonne compagnie.

Courtoisie Airbnb

12 voyageurs · 3 chambres · 6 lits · 2 salles de bain

Où : Weedon

225 $/nuit. Pas de minimum de nuit.

Ce superbe chalet confortable et chaleureux avec vue imprenable sur le Lac Aylmer au 2e étage pourrait être à vous l'instant de quelques jours! Le chalet est situé dans une jolie baie, aux abords d'une belle plage de sable avec une légère descente qui rend la baignade sécuritaire et agréable.

Courtoisie Airbnb

7 voyageurs · 2 chambres · 4 lits · 1 salle de bain

Où : Stratford

112 $/nuit. Deux nuits minimum.

Le Chalet Ô sommet promet de vous offrir un espace incroyable et un charme unique à Beaulac-Garthby. À deux pas du Lac Aylmer, profitez d'une vue partielle sur le lac en louant ce Airbnb de rêve. Une fois sur place, profitez d'un spa, d'un trampoline et de hamacs question de vivre des moments de détente inoubliables.

Courtoisie Airbnb

10 voyageurs · 3 chambres · 6 lits · 2 salles de bain et demi

Où : Beaulac-Garthby

169 $/nuit. Deux nuits minimum.