Temps des Fêtes: 6 trucs pour préparer votre santé digestive

Quand vous pensez au temps des Fêtes, vous rêvez certainement à la bûche, aux plateaux de fromages et de charcuteries, au bon vin et à la dinde en sauce.

En effet, les savoureux repas de Noël et du jour de l’An forment une partie essentielle des plaisirs associés à cette période de l’année.

Toutefois, ceux-ci peuvent également être synonymes d’inconforts digestifs, de ballonnements et de problèmes de transit intestinal, surtout lorsque vous mangez plus d’aliments riches et sucrés qu’à l’habitude.

Heureusement, pas besoin de bouder son plaisir pour éviter les maux de ventre. Il suffit de prendre soin de votre santé digestive et d’appliquer quelques astuces simples pour tirer le meilleur des repas des Fêtes.

Voici 6 trucs pour maintenir une bonne santé digestive en vue du temps des Fêtes:

1. Adoptez une alimentation saine toute l’année

Une bonne santé digestive se cultive toute l’année. Pour ce faire, assurez-vous de suivre une alimentation riche en fibres (grains entiers, fruits et légumes). Les fibres alimentaires aident à régulariser votre transit et assurent un bon niveau de satiété à votre organisme.

2. Intégrez des probiotiques à votre routine

Les probiotiques sont des microorganismes vivants (bactéries ou levures) qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates, produisent un effet bénéfique pour la santé de l’hôte. Ils soutiennent la santé digestive et le système immunitaire. Pour favoriser un microbiote intestinal favorable et équilibré, vous pouvez ajouter un supplément en gélules ou en sachet, comme ceux de Florastor à votre quotidien.

Ce probiotique tout-en-un pour toute la famille (dès 3 mois) est fait à base d’une levure unique, la Saccharomyces boulardii CNCM I-745. Elle est issue d’ingrédients d’origine naturelle (le mangoustan et le litchi) et recommandée par la Fondation canadienne de la santé digestive.

Végétarien, sans gluten et sans OGM, le probiotique Florastor s’appuie sur 65 ans de recherche et plus de 130 études cliniques.

Enfin, ce probiotique tout-en-un offre de nombreux bénéfices :

· Maintient la santé gastrointestinale au quotidien

· Renforce le système immunitaire

· Prévient les risques de diarrhée aiguë, diarrhée associée aux antibiotiques, diarrhée du voyageur (tourista)

· Réduit la diarrhée récurrente associée au C. difficile

3. Faites de l’exercice

L’activité physique modérée aidera les muscles de votre intestin à effectuer leur travail et à faire passer les aliments plus rapidement dans votre système. Que ce soit après un repas copieux ou au quotidien, elle soutiendra votre santé digestive!

4. Buvez suffisamment d’eau

Les experts recommandent de boire environ 2 litres d’eau par jour, soit les fameux 8 verres dont on entend souvent parler, afin de faciliter l’absorption des fibres présentes dans les aliments et de régulariser votre transit.

Si vous consommez en plus des boissons déshydratantes durant les Fêtes, comme du café et de l’alcool, augmentez la quantité d’eau que vous buvez habituellement.

5. Prenez le temps de déguster vos repas

Manger lentement en mastiquant bien permet non seulement de bien déguster les bons plats qui sont à votre portée, mais aussi d’éviter d’ingérer trop de nourriture trop vite... et d’en subir les inconforts par la suite.

En écoutant bien vos signaux de faim et de satiété, vous éviterez de manger des quantités trop importantes de nourriture. C’est un truc qui peut paraître simple, mais que l’on oublie trop souvent!

6. Faites le plein de tisanes

Plusieurs infusions à base de plantes peuvent faciliter votre digestion. Avant des repas copieux, prenez le temps d’apporter chez votre hôte ou de stocker à la maison des tisanes de fenouil, de menthe, de réglisse ou de verveine.

Celles-ci sont faciles à trouver en épicerie ou en pharmacie et plairont certainement aux autres convives avec lesquels vous partagez le repas.

