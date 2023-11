Voici comment Charles-Antoine Sinotte se prépare pour analyser du football

Notre chroniqueur sportif, Charles-Antoine Sinotte est toujours fort occupé à l'automne. En plus de son boulot à Salut Bonjour, ce dernier joue aussi le rôle d'analyste pour le football universitaire à TVA Sports. Découvrez dans cet article les dessous de sa préparation et la façon dont il aborde chaque match de football.

En plus d'être chroniqueur aux sports à Salut Bonjour, Charles-Antoine campe aussi le rôle d'analyste pour le football universitaire aux côtés de Denis Casavant.

Analyste de football : les dessous de sa préparation, en amont

L'ancien athlète de football aborde ce rôle un peu comme lorsqu'il jouait sur le terrain ou lorsqu'il entraînait ce sport.

« J'investis environ 10 heures pendant la semaine dans le cadre de ma préparation. Je regarde et j'analyse les bandes vidéos des derniers matchs des équipes impliquées dans notre prochain match », explique celui qui est passé de joueur à analyste.

Cela lui permet de préparer ses alignements complets des deux formations qui s'affrontent.

Gabarit, programme d'études, équipe de provenance et statistiques à jour (de la cinquantaine de joueurs par équipe!) sont autant de précieux détails qui doivent être rassemblés sur 4 feuilles de seulement... 11 x 17.

Charles-Antoine s'entretient, le vendredi précédent le match de football, avec un entraîneur des deux formations une trentaine de minutes au téléphone afin de finaliser sa préparation.

Analyste de football : le jour du match

Le chroniqueur sportif se fait un devoir d'arriver au stade où se déroule le match environ 3h30 avant le début de la rencontre.

Ce dernier discute avec les joueurs et les entraîneurs. De plus, il analyse la qualité du terrain et prépare la télédiffusion.

Une fois le premier botté d'envoi fait, Charles-Antoine débute son analyse, en direct, sur les ondes de TVA Sport, et ce, durant 3 h 30. Il décortique, commente et analyse absolument toutes les séquences du match qui se déroule sous ses yeux.

« Pendant le jeu, je suis en constante communication avec la régie. Il me suffit d'appuyer sur un bouton qui me permet de parler dans mon micro sans qu'on ne m'entende en ondes pour demander tel ou tel angle de reprise qui va ensuite me permettre d'expliquer ce qui s'est passé sur le dernier jeu », précise-t-il.

Il avoue vivre les matchs de football universitaire aussi intensément qu'à l'époque où il était en uniforme, mais désormais dans un rôle complètement différent.

Retrouvez Charles-Antoine à l'analyse du football universitaire sur les ondes de TVA Sports tout l'automne, en plus de le suivre dans les segments de nouvelles sportives à Salut Bonjour, du lundi au vendredi.