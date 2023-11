Voici les invités de Salut Bonjour à ne pas manquer pour la semaine du 6 novembre

Novembre est bien entamé et l'heure déjà reculé, mais notre équipe ne recule devant rien! On vous réserve de formidables invités toute la semaine à Salut Bonjour. Voici, en primeur, qui nous visitera dans les prochains jours.

Lundi 6 novembre

Ce lundi, on prendra un moment pour discuter en FaceTime avec le conteur et écrivain Fred Pellerin, lui qui lance ces jours-ci un tout nouveau bouquin « La Descente aux affaires ».

Photo d'archives, Agence QMI

Et ce n'est pas tout. La comédienne Noémie O'Farrell que vous voyez ces jours-ci dans la série Sorcières viendra nous faire un coucou sur le plateau. Elle vit présentement son année la plus occupée devant la caméra et sur scène, 12 ans après sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Québec.

PHOTO D'EVA MAUDE TC FOURNIE PAR TVA

Mardi 7 novembre

Préparez-vous à rire un bon coup ce mardi matin! L'hilarante humoriste Rosalie Vaillancourt viendra faire son tour pour nous dévoiler une grande annonce. Peut-on oser espérer un second spectacle de la part de cette jeune artiste aux multiples talents? C'est ce que vous découvrirez en écoutant Salut Bonjour.

Photo tirée du site theatrepetitchamplain.com

Mercredi 8 novembre

Laurent Paquin nous fait le bonheur de nous rendre visite et de s'amener au salon pour jaser avec Gino. L'humoriste viendra nous parler de son 5e one-man-show « Crocodile distrait » qu'il commence à présenter ces jours-ci, un peu partout au Québec. On profitera aussi de sa présence pour discuter de son livre pour enfant du même nom paru en septembre, soit « Le crocodile distrait ».

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Jeudi 9 novembre

Ce jeudi, c'est nul autre que l’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard qui s'arrête sur le plateau de Gino et l'équipe, lui qui souligne ses 50 ans de carrière cette année. Au menu de l'entrevue : « Le tour du bloc. L'album du spectacle. », ce concert dont la tournée se poursuit jusqu'au printemps prochain et dont l'album live est paru il y a quelques jours à peine. Un bel entretien à ne pas manquer dans votre télé ce jeudi!

Chantal Poirier

Vendredi 10 novembre

Enfin, la semaine se clôturera avec le divertissant José Gaudet. Il viendra nous annoncer une belle et grande nouvelle, lui qui planche sur un nouveau spectacle solo inspiré de thèmes et de réflexions qui l'ont personnellement marqué. Espérons le voir remonter sur scène... et vite!

Pierre-Paul Poulin / Le Journal

Retrouvez-nous tous les jours, dès 6h30 et jusqu'à 10h30 sur les ondes de TVA ou via l'application TVA+ pour visionner toutes ces entrevues, en direct.