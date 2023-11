Les Canadiens « Au Coeur de nos célébrations ».

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C’EST BON À SAVOIR – Les Canadiens de Montréal soulèvent notre passion depuis plusieurs générations en plus de faire rêver les Québécois et Québécoises. Courez la chance de gagner des cadeaux et des privilèges qui risquent de vous faire rêver encore plus grand alors que les Canadiens de Montréal s’associent à nouveau avec la banque CIBC pour ramener le concours « Au Cœur de nos célébrations ».

Participez dès maintenant au concours avant le 8 décembre en vous rendant sur le sbprivilèges.ca et vous pourriez avoir la chance de gagner des prix extraordinaires et exclusifs parmi plus de 25 000 $ en prix à gagner. Des paires de billets pour des parties, des maillots des Canadiens, des séances de patinage sur la glace du Centre Bell, de l’argent à dépenser dans la boutique du Tricolore et une expérience VIP pour deux personnes pour assister à la partie du 11 mars contre les Blue Jackets de Colombus. Bonne chance!

