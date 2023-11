Kawelä vous accompagne en toute situation!

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C’EST BON À SAVOIR – Vous faites peut-être partie de ceux qui ont décidé de s'évader au soleil pour échapper aux températures hivernales. Pour vous, les baignades ne sont pas encore terminées et votre serviette de plage n’est pas encore rangée au placard. Pour vous accompagner au soleil, découvrez les serviettes Kawelä. Anti-sable, encore plus absorbantes, elles sèchent rapidement, elles ne prennent pas les odeurs et sont plus grandes pour mieux couvrir tout le corps. De plus, tous les dessins sur les serviettes sont faits à la main par des artistes québécois.

Kawelä, ce sont également des couvertures de pique-niques, des sacs hydrofuges et des sacs de voyage pour vous accompagner en toutes situations.

Pour plus d’informations, visitez : www.kawela.ca