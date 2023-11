Les meilleurs rabais de la semaine du 9 novembre en épicerie

Envie d’épargner gros sur votre facture d’épicerie? Notre collaboratrice, Miss Econome, vous dit quelles sont les aubaines en circulaire dont il faut absolument profiter pour la semaine du 2 novembre 2023.

Si vous en avez assez de payer trop cher pour des aliments qui peuvent vous coûter moins, cette chronique hebdomadaire est pour vous.

L’entrepreneure Marilyne Gagné derrière la plateforme Miss Econome* nous conseille de se ruer vers ces aubaines du jeudi 9 au mercredi 15 novembre 2023.

LES 34 MEILLEURS RABAIS EN CIRCULAIRE DU 9 AU 15 NOVEMBRE

MAXI

Poulet entier à 2 $/lb (économisez 55 % de rabais)

Jambon fumé style toupie à 7 $ (économisez 42 %)

Saucisses Lafleur à 4 $

Tartinade de tofu Fontaine Santé à 3 $

Poivrons doux rouges ou verts (4) à 3 $ (économisez jusqu'à 40 %)

Raisins verts ou rouges à 1,88 $/lb (économisez 37 %)

Poires à 1 $/lb (économisez 59 %)

Sauce St-Hubert en conserve à 1 $ (économisez jusqu'à 50 %)

Pois Le Sieur ou légumes Géant Vert, certaines variétés à 1 $ (économisez jusqu'à 50 %)

Sauce tomate Hunt's à 1 $ (économisez jusqu'à 59 %)

Les spéciaux en circulaire chez Maxi nous inspirent cette recette de jambon à l’ananas et à l’érable, grelots moutarde et fèves vertes du chef Hugo Saint-Jacques. Un repas classique, mais qui peut être fait en petite portion et qui plaira à tout coup!

SUPER C

Rôti de bas de palette à 4,94 $/lb (plus de 45 % d'économie)

Hauts de cuisses de poulet à 4,99 $/lb (plus de 35 % d'économie)

Épaule picnic de porc à 1,95 $/lb (45 % d'économie)

Tomates en dés à 2 pour 3 $ (44 % d'économie)

Oranges (sac de 3 lb) à 2,99 $ (50 % d'économie)

Oignons verts à 99¢

Chou-fleur à 1,99 $ (50 % d'économie)

Poireaux à 2,99 $ (plus de 50 % d'économie)

Soupe aux tomates Aylmer à 57¢ (47 % d'économie)

Laitue duo Gen V à 2,99 $

Cuisinez cette magnifique recette de hauts de cuisse à la sauce citron et sésame signée Jonathan Garnier. Voilà un souper de semaine qu'on fait mariner la veille et qui ne prend que quelques minutes le soir venu! Profitez du rabais sur la volaille chez Super C jusqu'au 15 novembre.

METRO

Boeuf haché maigre à 3,99 $/lb

Filet de saumon frais à 8,99 $/lb

Tofu Unisoya à 2 pour 4,98 $

Gros brocoli à 1,98 $

Tomates rouges en grapes à 98¢/lb

Mélange de salade Attitude (gros format) à 3,98 $

Si vous avez envie d'intégrer un menu végétarien à la maison, voici une belle idée à considérer! Ce tofu croustillant et épinards est un repas santé et hyper facile à réaliser. En plus, le tofu est réduit toute la semaine chez Metro .

IGA

Porc haché maigre à 2,99 $/lb (1,99 $/lb pour les membres Scène)

Demi-longe de porc à 2,99 $/lb (1,99 $/lb pour les membres Scène)

Profitez du rabais en circulaire sur le porc haché chez IGA pour vous régaler autour de ces boulettes de porc aux champignons du chef Jonathan Garnier.

ADONIS

Champignons à 99¢

Fraises à 2,99 $

Poitrines de poulet à 4,77 $/lb

Consulter la circulaire du Adonis

WALMART

Ananas à 1,47 $ (économisez 2,50 $)

Consulter la circulaire du Walmart

TIGRE GÉANT

Pommes de terre Russet (4,5 lb) à 1,97 $ ch.

Céleri à 1,97 $ ch.

Consulter la circulaire du Tigre Géant

