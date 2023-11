Entrevue

Michel Rivard nous offre le spectacle « Le tour du bloc »

Nous recevons une des figures marquantes de notre chanson : l’auteur-compositeur-interprète Michel Rivard. Michel reprend cet automne sa tournée « Le tour du bloc ». Il vient aussi de faire paraitre l’album live du spectacle qu’on décrit comme « une promenade imaginaire, poétique et souriante, autour de 50 ans de chanson ». On lui parle de ces projets et on revient sur quelques grands moments de sa prolifique carrière.

La suite de l'entrevue: