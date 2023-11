Mythe ou réalité: une crème peut-elle vraiment réduire l’apparence des rides?

Le marché des soins pour la peau étant inondé d'une variété de crèmes anti-âge, il peut s’avérer parfois difficile de faire un choix éclairé et de déterminer les produits qui ont réellement le pouvoir d’atténuer les signes du vieillissement cutané.

C’est dans ce contexte que L’Oréal Paris, la marque anti-âge no1 au monde, a proposé à un panel de femmes de tester son soin anti-âge phare, la crème sans parfum Revitalift Triple Power LZR, pendant une durée de quatre semaines sous la supervision de dermatologues.

Résultat: cette crème fait vraiment ce qu’elle dit

Après quatre semaines d’utilisation, les femmes qui ont participé au banc d’essaiS ont constaté que leur peau était plus lumineuse et plus ferme. Elles ont également observé une réduction de 26% de l’apparence des rides du visage.

«Il est cliniquement prouvé que ce soin fait ce qu’il dit! La crème anti-âge sans parfum Revitalift Triple Power LZR est formulée avec trois ingrédients actifs validés par des dermatologues, soit le pro-rétinol pour corriger, l’acide hyaluronique pour repulper et la vitamine C pour protéger. C’est cette combinaison puissante qui permet d'offrir d’excellents résultats», explique Elisabeth Bouhadana, directrice scientifique internationale de L’Oréal Paris.

D’ailleurs, ces résultats peuvent être multipliés en adoptant la routine anti-âge complète de la gamme Revitalift Triple Power LZR pour le matin et pour le soir.

Une routine anti-âge en trois étapes faciles

En plus de miser sur une crème à actions multiples pour atténuer les signes de l’âge, vous voudrez adopter une routine simple et efficace afin de renforcer ses avantages.

Étape 1: Lors de votre routine du matin et du soir, appliquez la crème pour les yeux Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris. Formulé avec de l’acide hyaluronique et de la caféine, ce soin ciblé permet de donner de l’éclat au contour de l’œil, en plus d’atténuer les poches et de réduire l’apparence des rides en une semaine.

Étape 2: Appliquez ensuite la crème sans parfum Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris sur votre visage et votre cou en effectuant de petits mouvements circulaires. Preuves cliniques à l’appui, ce soin vous offre un teint plus lumineux et une peau plus ferme en une semaine, ainsi qu’une réduction visible de l'apparence des rides.

Étape 3: Avant d’aller à l’extérieur, n’oubliez pas d’appliquer la crème de jour avec FPS 30 Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris pour protéger votre peau des rayons UVA/UVB. Formulé avec du pro-rétinol, de la vitamine C et de l’acide hyaluronique, ce soin quotidien offre à votre peau hydratation, douceur et fermeté dès la première application.

Étape 4: Lors de votre routine du soir, remplacez la crème sans parfum par le masque de nuit Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris afin de réparer les dommages causés par l’exposition aux rayons UV et à la pollution pendant la journée. En une semaine seulement, vous constaterez que votre peau est plus ferme et éclatante et que vos rides sont visiblement réduites.

Disponible chez Jean Coutu, en succursale et en ligne, la crème sans parfum Revitalift Triple Power LZR de L’Oréal Paris fait vraiment ce qu’elle dit en atténuant les signes du vieillissement cutané et en offrant des résultats visibles en un temps record.