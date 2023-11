Le 9h45

Améliorer la relation entre maitre et chien

On dit que le chien est le meilleur ami de l’homme et on oublie souvent qu’il existe d’abord et avant tout, une relation d’autorité entre un maitre et son chien et ce n’est pas toujours facile de garder le contrôle et de faire respecter les commandes. L'éducateur canin Simon Laferrière nous donne quelques trucs pour améliorer le lien de confiance et d’engagement avec pitou.