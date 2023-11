RÔTI DE PALETTE BOURBON MOUTARDE ET POLENTA CRÉMEUSE

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 4h30 heures

Ingrédients

1 rôti de palette

45 ml (3 c. à table) huile de cuisson

1 gros oignon, en cubes

500 ml (2 tasses) courge Butternut, en cubes

500 ml (2 tasses) betterave, en cubes

500 ml (2 tasses) navet, en cubes

75 ml (5 c. à table) mélange d’épices à steak de MTL

250 ml (1 tasse) moutarde forte ou moitié forte moitié jaune

125 ml (1/2 tasse) bourbon

1 cube de bouillon concentré de bœuf

Sel et poivre au goût

La polenta crémeuse

125 ml (1/2 tasse) lait 2%

125 ml (1/2 tasse) crème 35%

250 ml (1 tasse) bouillon de volaille faible

1 gousses d’ail, hachée

1 pincée de thym sec

125 ml (1/2 tasse) semoule de maïs moyenne

30 ml (2 c. à table) beurre

125 ml (1/2 tasse) parmesan Reggiano, râpé

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four, la grille au centre à 160 °C (325 °F).

Étape 2

Dans une poêle chaude, à feu vif, faire saisir la viande dans un peu d'huile, 2 minutes de chaque côté.

Étape 3

Dans un plat allant au four, disposer la viande et autour, l’oignon, les cubes de courge, de betterave, de navet et répartir la moutarde, le bourbon, les épices à steak, le cube de bouillon, couvrir au 3/4 d’eau et laisser cuire au four 4 heures à couvert puis 30 mn à découvert.

Étape 4

Pour la polenta, dans une casserole, porter à ébullition le lait, la crème, le bouillon, l’ail, le thym, du sel, du poivre.

Étape 5

À feu moyen, dans la casserole, verser la semoule en pluie, sans cesser de remuer pendant 10 minutes environ, le temps que la semoule absorbe le liquide.

Étape 6

Hors du feu, incorporez le beurre et le parmesan. Vérifiez l’assaisonnement en sel et poivre.

Étape 7

Servir le rôti de palette, accompagné de la polenta.