Des vins pour les huîtres, la fondue et les plats mijotés automnaux

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un étincelant et lumineux sauvignon blanc de la vallée de la Loire !

Sauvignon Blanc 2022

Classique Blanc - Isabelle et Pierre Clément

Menetou-Salon - Loire - France

Code : 14730557

Prix : 26,60 $

Disponibilités : 120 bouteilles en ligne et 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : des huitres fraiches, des crevettes en écailles et des rouleaux de crabe ou de homard.

Vous désirez déguster un blanc de l'appellation voisine à la commune de Sancerre, sans débourser 30 ou 40 $ la quille? Mettez la main sur ce vivifiant et bien énergique sauvignon blanc du village de Menetou-Salon ! Droiture, mordant, tonicité et tension sont aussi au rendez-vous avec cet excitant blanc ligérien. Les fruits de mer en coquillage et autres plats aux tonalités salines et iodées lui iront à ravir. À boire lors des 3-4 années suivant son achat.

2. Un différent et fort plaisant cinsault sud-africain !

Cinsault 2022

Tiger Horse - Boutinot Wines

Western Cape - Afrique du Sud

Code : 14221488

Prix : 15,75 $

Disponibilités : + 500 bouteilles et 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.6 grammes

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec des charcuteries comme du jambon ibérique ou des pâtés de campagne.

On retrouve de plus en plus de bons cinsaults sud-africains sur les tablettes du monopole. Ceux-ci sont habituellement frais, souples, glissants, peu tanniques et fort digestes. Celui que je salue ici est agréable et sans vice pour moins de 16 $. Consommez la bouteille au courant des 12 à 18 mois à venir pour bien en profiter.

3. Un rouge de la Rioja au fruité net, pur, précis et bien croquant !

Tempranillo/Grenache 2021

J.F. Arriezu

Rioja - Espagne

Code : 15181481

Prix : 24,05 $

Disponibilités : 280 bouteilles en ligne et 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une bavette de bœuf ou de bison et sa poêlée de légumes racines.

Cet assemblage de tempranillo et de grenache possède un charme fou ! Il s'agit d'un cru de la Rioja en Espagne qui est vraiment à contre-sens des rouges que cette réputée appellation ibérique nous propose habituellement. Il n'est pas boisé, accessible en jeunesse, abondement fruité, sans lourdeur... On aime et on en redemande un deuxième verre. Aucun souci à allonger la bouteille encore 4-5 bonnes années en cave.