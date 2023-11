Soupe repas à l’italienne

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 à 6 portions

Temps de préparation : 20 minutes

Temps de cuisson : 30 minutes

INGRÉDIENTS

Soupe

2 c. à soupe (30ml) d’huile d’olive

1 livre (454g) de poulet haché

1⁄4 tasse (60ml) de beurre salé

1 tasse (250ml) d’oignon haché

1 tasse (250ml) de céleri en macédoine

1⁄2 tasse (125ml) de poireau émincé

1 tasse (250ml) de courge poivrée en macédoine

1 tasse (250ml) de carottes en macédoine

2 feuilles de laurier

6 brindilles de thym frais

2 gousses d’ail haché

1 conserve de 398ml de tomates en dés

8 tasses (2 litres) de bouillon de poulet

1 conserve de 540ml d’haricots rouges rincés

Garniture :

1 citron (zeste seulement)

1⁄2 tasse (125ml) de persil haché

1⁄4 tasse (60ml) de copeaux de parmesan

4 croûtons longs de baguette

PRÉPARATION

Étape 1 : Dans un grand chaudron, chauffer l’huile d’olive et y faire revenir le poulet haché de 3 à 4 minutes en l’assaisonnant de sel et de poivre. Retirer ensuite du chaudron et réserver dans un bol.

Étape 2 : Ajouter au même chaudron le beurre et y faire revenir l’oignon 1 à 2 minutes, suivi du poireau, de la carotte, du céleri et de la courge puis laisser suer 4 à 5 minutes. Ajouter ensuite le thym et les feuilles de laurier puis bien assaisonner de sel et poivre.

Étape 3 : Mouiller ensuite avec le bouillon de poulet et les tomates en conserve puis remettre la viande dans la soupe. Laisser mijoter de 25 à 30 minutes puis y ajouter les haricots en conserve. Laisser cuire 5 minutes à nouveau puis assaisonner au goût si nécessaire.

Étape 4 : Au moment du service, garnir avec le zeste de citron puis le persil haché et quelques copeaux de parmesan. Accompagner de croûtons longs.

Bon appétit !