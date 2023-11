Dior cherche une nouvelle famille depuis longtemps

Découvrez qui se cache derrière la chienne Dior qui se cherche une famille à la suite d'une décision du tribunal administratif du logement.

Samedi dernier, la belle Dior a eu droit à une sortie spéciale au refuge, et elle en a bien profité! Ces escapades sont offertes par des bénévoles dévoués lorsque des chiens sont avec nous depuis longtemps et qu’ils ont besoin d’une pause de cage.

C’est le cas de la charmante Dior, 4 ans, qui se trouve à la SPCA de Montréal depuis déjà plusieurs mois...

Courtoisie SPCA de Montréal

C’est à la suite d’une décision du Tribunal administratif du logement (TAL) donnant raison aupropriétaire de l’immeuble où sa famille habite que Dior s’est retrouvée à la SPCA.

La raison? La jeune chienne démontrait beaucoup d’anxiété quand elle croisait des étrangers, ce qui intimidait les gens.

Malgré ces difficultés comportementales, Dior demeure une compagne exceptionnelle et mérite une famille prête à s’investir pleinement dans son bien-être et à lui offrir l’amour et l’attention dont elle a besoin.

Courtoisie SPCA de Montréal

En plus d’avoir une petite « bouille » adorable, elle a un tempérament loyal et affectueux, et elle est très sociable avec ses compagnons canins!

Sa future famille doit seulement accepter que Dior a besoin de temps pour s’ouvrir et établir des liens, et que sa réactivité à l’égard des étrangers et sa sensibilité aux manipulations restent à travailler.

Courtoisie SPCA de Montréal

Pour que l’adoption de Dior soit réussie, il est essentiel de comprendre le langage canin et de respecter ses limites. Dior démontre rapidement son inconfort face aux personnes qu’elle ne connaît pas.

Cela signifie qu’elle doit les rencontrer de manière graduelle et positive, dans le but de garantir son confort et sa sécurité.

Avec le bon soutien de l’équipe comportementale de la SPCA de Montréal ainsi que l’engagement d’une famille aimante, ces défis peuvent être surmontés.

Courtoisie SPCA de Montréal

Si vous êtes prêt à donner une nouvelle chance à Dior, la SPCA de Montréal serait ravie de vous aider à cheminer avec cette compagne très attachante.