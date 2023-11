La Société canadienne du cancer collecte pour les fêtes

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C’EST BON À SAVOIR – Le cancer ne prend jamais congé et la Société canadienne du cancer non plus! À l’approche des Fêtes, une période qui peut s'avérer difficile pour les personnes atteintes d’un cancer et leurs proches, faire un don est la façon la plus efficace de les aider. Les fonds amassés dans le cadre de la campagne des Fêtes de la Société canadienne du cancer appuient des projets de recherche qui sauvent des vies. Ils contribuent à financer des essais cliniques, des services de transport, des programmes de soutien et plus encore.

Pour plus d’informations ou pour faire un don, visitez : Cancer.ca/fetes