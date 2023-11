Les 5 gadgets électroniques incontournables à offrir pour le temps des Fêtes

Vous cherchez le cadeau idéal pour gâter les adeptes de technologie dans votre entourage? Dénichez les gadgets électroniques dernier cri sous un même toit en magasinant chez Pharmaprix!

En plus de gâter les personnes sur votre liste en leur offrant les plus folles nouveautés de la section techno, vous accumulez des points PC OptimumMD sur une foule d’articles pour vous faire plaisir à votre tour. Des cadeaux pour eux. Des points pour vous. Rien de plus génial!

Voici 5 gadgets électroniques qui promettent de faire des heureux lors de la remise des cadeaux:

Petits et grands seront ravis de découvrir la plus récente addition de la famille Nintendo Switch. Ultra-polyvalente, la console s’utilise autant sur le téléviseur, grâce à une station d’accueil avec un port Ethernet intégré, que sur le pouce, avec l’écran OLED de 7 pouces qui permettra d’occuper vos temps libres de façon ludique et agréable.

En plus de profiter des couleurs éclatantes, d’un contraste plus saisissant et d’un son amélioré, le nouveau modèle vous offre de meilleurs angles de vue avec son grand support ajustable. C’est sans oublier sa mémoire de 64 Go qui vous permet de sauvegarder plusieurs jeux.

Vous souhaitez gâter les amoureux de lecture autour de vous? La nouvelle génération de la liseuse électronique de Kobo saura leur ouvrir un monde de possibilités en comblant leur soif de découvertes littéraires.

Doté d’un nouvel écran E Ink plus rapide, d’une capacité bonifiée (32 Go) et de la plus récente technologie sans fil Bluetooth vous permettant d’écouter une sélection de livres audio Kobo, l’appareil favori des lecteurs vous offre toujours plus.

Ainsi, grâce à sa conception ergonomique et à ses boutons tourne-page, vous pourrez dévorer votre prochain roman tout en buvant votre café, en cuisinant une recette de pâtes ou en vous occupant des enfants sans interrompre votre séance de lecture.

Vibrez au rythme de la musique n’aura jamais été aussi agréable! Les mélomanes pourront écouter leurs listes de lecture favorites dans le confort de leur maison ou pendant leurs déplacements avec ce tout nouveau haut-parleur portable.

Non seulement il vous offre jusqu’à 25 heures d’autonomie, mais également un son vibrant et équilibré où que vous soyez en raison de sa conception unique munie de deux haut-parleurs (3,5 et 0,75 pouces).

Pour les amateurs de jeux vidéo, ce casque d’écoute doté d’écouteurs aux coussins ultra-doux et d’un micro avec un son incroyable fera le cadeau idéal sous le sapin!

Compatible avec PC, Mac, Xbox, Playstation, Nintendo Switch, mobile et les autres appareils dotés d’une prise audio de 3,5 mm, il vous assure un confort prolongé et une communication claire que vous jouiez sur une console, un ordinateur ou en face-à-face.

Que ce soit pour aider vos enfants avec leurs devoirs, pour jouer, pour écouter de la musique ou pour leur raconter une histoire avant d’aller au lit, cette enceinte intelligente comporte plusieurs utilités.

Dotée d’un haut-parleur amélioré, elle offre des voix claires et un son riche et vibrant tandis que le contrôle parental vous permet de définir des limites de temps quotidiennes et de filtrer le contenu. De plus, impossible de ne pas craquer pour son design amusant!

Rendez-vous chez Pharmaprix, en succursale ou en ligne au pharmaprix.ca/fetes, pour magasiner les meilleurs cadeaux de la section techno et accumulez des points PC Optimum afin de répandre la joie autour de vous à l’occasion des Fêtes.