Voici les invités de Salut Bonjour à ne pas manquer pour la semaine du 6 novembre

Découvrez quels sont les invités qui fouleront le plateau de Salut Bonjour en cette semaine du 13 novembre question de ne rien manquer de votre émission matinale préférée.

Lundi 13 novembre

Ce lundi, on reçoit l'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe pour son spectacle de Noël « Chansons hivernales », question de tranquillement plonger dans cette réjouissante période de l'année.

Photo tirée de sa page Facebook

Mardi 14 novembre

Au tour de Catherine Dorion que vous connaissez comme ancienne députée de l’Assemblée nationale du Québec. Elle nous rend visite pour discuter de la parution de son livre « Les têtes brûlées » dans lequel elle revient sur ses quatre années en politique.

Photo d'archives, Simon Clark

Mercredi 15 novembre

Daniel Boucher nous fait le bonheur de nous rendre visite et de s'amener au salon pour jaser avec Gino. On discutera, entre autres, de sa toute nouvelle plateforme de contenu en plus de son nouvel album et de ses spectacles prévus à la Place des Arts les 24 et 25 novembre prochains.

Photo d'archives

Jeudi 16 novembre

Ce jeudi, c'est nul autre que David Goudreault qui s'arrête sur le plateau l'instant de deux blocs. Le chroniqueur, romancier, poète et performeur québécois de grand talent s'amène pour nous parler de son nouveau spectacle. Ça promet!

TOMA ICZKOVITS

Vendredi 17 novembre

On termine la semaine avec la chanteuse Roxane Bruneau. Celle qu'on adore pour son authenticité et sa bonne humeur contagieuse sera des nôtres pour nous parler de plusieurs projets. On abordera notamment son nouveau spectacle intitulé « Submergé », en plus de son documentaire et sa participation à l'émission « La Voix ». Soyez-y!

René Baillargeon / Agence QMI

Retrouvez-nous tous les jours, dès 6h30 et jusqu'à 10h30 sur les ondes de TVA ou via l'application TVA+ pour visionner toutes ces entrevues, en direct.