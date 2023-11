Comment aborder la sexualité avec nos ados

MAISONE ET FAMILLE - Nos enfants grandissent et devenus ados, il y a certains sujets qu’il faut aborder mais on ne sait pas toujours comment s’y prendre. Sexualité, les menstruations, le consentement, peut-être délicat dépendant de plusieurs facteurs. L’important c’est de partir de ce que nos ados ont comme question, parce que le but c’est qu’on ne veut pas parler de sujet qu’ils ne sont pas encore prêts à adresser ou de leur donner de l’information que l’enfant n’était pas rendu à configurer dans sa tête au niveau cognitif, affectif et émotionnel.

Il faut donc leur laisser nous poser des questions, mais il faut aussi montrer une ouverture. Si l’enfant sens qu’il y a une fermeture, une gêne, un malaise, ce qui est tout à fait valide, vous avez le droit, mais bien évidement qu’il va aller chercher l’information où il peut, où l’info est disponible.

Donc si on est inconfortable, il faut s’assurer d’avoir une personne dans l’entourage qui aura ce lien-là avec l’enfant comme une marraine, un parrain, une cousine ou cousin plus âgé pour que l’enfant puisse jaser ouvertement.