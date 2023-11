Cuisses de poulet et légumes d’automne rôtis

Ingrédients

4 cuisses de poulet

6 à 8 petites pommes de terre grelots, brossées

4 à 6 carottes nantaises, brossées ou pelées et coupées en deux sur la longueur

4 betteraves jaunes, brossées et coupées en quartiers

2 à 3 panais, pelés et coupés en deux sur la longueur

3 oignons, pelés et coupés en quartiers

4 gousses d’ail, pelées et écrasées grossièrement

Quelques branches de thym, effeuillées

3 branches de romarin, sommairement effeuillée

1⁄2 tasse d’huile végétale

1 c. à soupe d’herbes salées

1 c. à soupe de zeste de citron bio ou blanchit

1 c. à soupe de jus de citron

Sel et poivre du moulin au goût

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 200 C (400 oF).

Étape 2

Dans un bol, avec les mains, mélanger intimement tous les ingrédients à l’exception des cuisses de poulet en frottant bien les légumes avec les herbes et les condiments et en les enrobant bien d’huile.

Étape 3

Déposer sur une plaque de cuisson en évitant de trop coller les légumes. Incorporer les cuisses de poulet dans le bol ayant servi à mélanger les légumes et les couvrir, des deux côtés, de l’huile parfumée restante.

Étape 4

Déposer les cuisses de poulet sur le nid de légumes, côté peu sur le dessus.

Étape 5

Saler et poivrer du moulin généreusement et cuire au four 1 heure.

Étape 6

Terminer la cuisson à broil quelques minutes si nécessaire afin de rendre la peau des cuisses de poulet plus croustillante. Servir aussitôt dans la plaque en grand plat de partage.