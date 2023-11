La Pleine Lune de novembre apportera un vent de changement

La 11e Pleine Lune de l’année (et l’avant-dernière) approche à grands pas. Cette Pleine Lune sous le signe du Gémeaux aura lieu le 27 novembre 2023. Pour bien s’y préparer, voici tout ce que vous devez savoir sur la prochaine Pleine Lune.

La Pleine Lune représente nos émotions et en ce mois de novembre elle nous invite à une période de transition de l’automne à l’hiver. Un vent de changement pour le mieux est à prévoir dans les prochaines semaines.

Les différents noms de la Pleine Lune de Novembre

Certains astrologues la surnomment Pleine Lune de Givre en référence aux températures qui frôlent le zéro degré Celsius à ce moment de l’année, mais elle est également connue sous le nom de Lune de Neige, Lune du Deuil et Lune des premières gelées.

Dans la tradition amérindienne, elle est appelée Lune des Castors puisque c’est la période où les castors renforcent leurs abris pour la période hivernale.

Symbolique de la Pleine Lune de novembre

L’influence des Gémeaux

Sous le signe des Gémeaux, cette Pleine Lune nous invite à cultiver la communication, la curiosité et l’adaptabilité. Elle symbolise le calme, l’amitié, l’enracinement et les retrouvailles en famille.

Les Gémeaux sont d’excellents communicateurs, ce sera donc le moment idéal pour exprimer vos idées, vos besoins et vos sentiments.

Ils ont également besoin de mouvement : vous aurez peut-être envie de voyager, de bouger ou de changer de décor!

Les Gémeaux sont reconnus pour leur adaptabilité. Vous pourriez être plus ouvert aux défis et plus flexibles face aux changements.

Les Gémeaux sont très sociables. À l’approche des fêtes de fin d’année, vous aurez peut-être envie de vous retrouver avec votre famille et vos amis ou de faire de nouvelles connaissances.

Finalement, la curiosité des Gémeaux pourrait vous inciter à essayer de nouvelles expériences ou apprendre quelque chose de nouveau.

L’influence de Mars

La planète Mars, planète de l’accélérateur, se trouvant toujours à côté du Soleil, elle continue d’avoir son influence sur nos émotions, nous poussant à l’impulsivité. Il est donc primordial d’être patient et de garder le contrôle de nos émotions durant cette période de transition qui nous ramène à la tranquillité et la stabilité.

Vent de changement

La fin du mois de novembre marque le début de l’hiver, une période plus tranquille durant laquelle on passe plus de temps à la maison. Cette transition de l’automne à l’hiver est une période de clôture et de synthèse des résultats. La régularité et la stabilité sont à l’honneur. C’est le moment idéal pour se concentrer et miser sur l'assiduité pour arriver à ses fins. En utilisant correctement les pouvoirs de la Pleine Lune de novembre, vous pourrez obtenir des résultats étonnants.