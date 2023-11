On a tous une personne dans notre entourage qui adore l’astrologie! Faites-lui plaisir pour Noël en lui offrant un cadeau personnalisé à l’effigie de son signe du zodiaque. Voici 8 idées cadeaux pour les passionnés d’astrologie.

Ce pendentif médaillon est offert en or, argent et or rose. Vous pouvez acheter uniquement le médaillon ou une chaîne de différentes tailles selon vos besoins. Ce bijou délicat est le parfait cadeau, unique, personnalisé et significatif!

courtoisie etsy

Prix : à partir de 20,35 $ sur Etsy

Cet aide-mémoire est le cadeau tout indiqué pour les personnes qui désirent se lancer dans l’étude de l’astrologie. Ce livret de 12 pages contient une carte du ciel, les principaux placements des astres, des phrases clés pour chaque planète et plusieurs informations sur les signes, maisons, éléments et planètes.

COURTOISIE ETSY

Prix : 12,00 $ sur Etsy

Ces sous-verres en béton sont fabriqués à la main à Toronto. Vous pouvez choisir le signe astrologique de votre choix.

courtoisie etsy

Prix : 18,00 $ sur Etsy

Cette bougie de soya unique est offerte dans plus de 15 différentes fragrances. Vous pouvez la personnaliser en y ajoutant le nom, la date, l’heure et le lieu de naissance. Ces informations permettront de calculer, l’ascendant, le signe lunaire et solaire de la personne à qui vous offrirez la bougie.

courtoisie etsy

Prix : à partir de 26,00 $ sur Etsy

Les différentes phases lunaires pourront guider vos journées grâce à ce calendrier 2024. Le support en bois d’érable fournit une base robuste et élégante à ce calendrier mensuel illustrant les nouvelles lunes, lunes croissantes, lunes décroissantes et pleines lunes.

courtoisie etsy

Prix : 27,74 $ sur Etsy

Ces boucles d’oreilles minimalistes sont offertes en or, argent ou or rose et vous pouvez les personnaliser selon la constellation du zodiaque de votre choix.

courtoisie etsy

Prix : 19,19 $ sur Etsy

Vous pouvez facilement personnaliser cette carte de naissance en y ajoutant le nom, la date, l’heure et le lieu de naissance de la personne à qui vous l’offrez. Il s’agit d’un fichier numérique que vous pourrez imprimer vous-même et même l’encadrer si le cœur vous en dit!

courtoisie etsy

Prix : 24,72 $ sur Etsy

Ce journal de constellation est personnalisable avec un nom, une date de naissance ou des initiales. Il est offert en plusieurs formats et vous pouvez choisir la constellation de votre choix pour la couverture.

courtoisie etsy