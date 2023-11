Le 9h45

Faire la romance : Avoir ou non des enfants?

Ce matin Léa Clermont-Dion nous parle de maternité mais sous deux angles bien différents. Tout d’abord, la question « avoir ou non des enfants » que se pose de plus en plus de jeunes et qui intéresse également des autrices d’ici. Et à l’autre bout du spectre, le mouvement des Trad wifes, qui prône sur les réseaux sociaux la maternité avant tout.