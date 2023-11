Friteuse à air : 10 conseils pour bien l'utiliser

Vous avez enfin fait l'achat d'une friteuse à air chaud ou « sans huile » et vous avez très hâte d’en faire l’essai? Ces 10 conseils simples et pratiques pour faciliter l’utilisation de votre friteuse à air seront parfaits pour vous! Que ce soit pour la préparation de l’appareil ou pour des trucs de cuisson et d’entretien, ces astuces vous seront fort utiles afin de maximiser les performances de votre friteuse à air.

Voici 10 conseils pour bien utiliser votre friteuse à air

1. Placer votre friteuse à air sur une surface résistante à la chaleur

Puisque l'appareil deviendra très chaud durant la cuisson, pensez à le placer sur une surface résistante à la chaleur pour ne pas abimer votre comptoir et vos armoires. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'autres appareils trop près de votre friteuse à air qui dégagera de l'air chaud durant qu'elle est en marche.

2. Préchauffer votre friteuse à air

Tout comme votre four conventionnel, il est important de préchauffer votre friteuse à air chaud avant d'y ajouter vos aliments pour la cuisson. Si votre appareil n'offre pas cette fonction, vous pouvez le démarrer à la température désirée et attendre 2 à 3 minutes.

3. Huiler le panier de votre friteuse à air

Vous aurez peut-être besoin d'ajouter un peu d'huile dans votre panier pour vous assurer que vos aliments ne collent pas au fond durant la cuisson. Allez-y avec parcimonie, si vous versez de l'huile directement de la bouteille, elle ira directement dans le tiroir. Évitez également les huiles en aérosol qui peuvent endommager l'antiadhésif du panier de votre friteuse.

4. Ne pas trop remplir le panier de cuisson

Pour obtenir les meilleurs résultats lors de la cuisson, ne surchargez pas le panier de votre friteuse à air. Pour que vos aliments soient bien croustillants et non cuits à la vapeur, placez-les en une seule couche dans le fond du panier. Assurez-vous aussi que tout soit de la même taille pour obtenir une cuisson uniforme.

Grandbrothers - stock.adobe.com

5. Ajouter de l'huile à mi-cuisson pour que vos aliments soient encore plus croustillants

Cette étape n'est pas obligatoire, mais si vous désirez que vos frites soient aussi croustillantes que dans une friteuse traditionnelle, l'ajout d'huile à mi-cuisson sera d'une grande aide pour y arriver.

6. Ajouter de l'eau dans le tiroir lorsque vous cuisinez des aliments gras

Pour éviter que de la fumée ne s'échappe de votre appareil lorsque vous cuisez des aliments gras, ajoutez un peu d'eau dans le tiroir. Vous pouvez également y placer une tranche de pain qui absorbera les matières grasses.

7. Remuer le panier plusieurs fois durant la cuisson

C'est important de remuer le panier durant la cuisson pour assurer une meilleure circulation de la chaleur et obtenir une cuisson égale de vos aliments.

8. Retourner vos aliments à mi-cuisson

Tout comme la cuisson au four conventionnel, certains aliments demandent à être retournés à mi-cuisson pour obtenir de meilleurs résultats.

9. Réchauffer vos restes dans la friteuse à air plutôt que le micro-ondes

Laissez de côté le micro-ondes et optez pour la friteuse à air pour réchauffer les restes de vos repas. Pensez à régler la température de l'appareil un peu plus bas pour que vos aliments se réchauffent sans cuire. Vous aurez des restes beaucoup plus savoureux et croustillants que dans le micro-ondes.

JSZ - stock.adobe.com

10. Utiliser du papier d'aluminium ou parchemin pour faciliter le nettoyage

Il est primordial de nettoyer le panier et le tiroir après chaque utilisation. Pour faciliter l'entretien, ajoutez du papier d'aluminium ou parchemin dans le fond du panier. Assurez-vous que les aliments que vous y placez sont assez lourds pour tenir le papier en place lorsque l'appareil sera en marche.