Le Dexcom G7 vous aide à surveiller activement le diabète

C’est bon à savoir est une vitrine sur du contenu promotionnel fait par et pour nos partenaires

C’EST BON À SAVOIR – Vivre avec le diabète est un combat de tous les jours. Pour faciliter la vie des gens qui en souffrent, et pouvoir mieux contrôler leur condition, Dexcom a lancé son capteur de surveillance continue du glucose de nouvelle génération, le SCG Dexcom G7. Disponible au Canada pour toutes les personnes âgées de deux ans et plus, y compris les femmes enceintes, vivants avec tous les types de diabète, il s'agit du SCG (système de surveillance continue du glucose) le plus précis sur le marché. Il permet aux utilisateurs de voir d’un seul coup d’œil leur taux de glucose et la direction dans lequel il évolue, ce qui leur permet de prendre des décisions plus judicieuses afin de mieux contrôler le diabète. Le Dexcom G7 peut vous avertir jusqu’à 20 minutes avant un épisode d’hypoglycémie grave afin que vous puissiez agir et le prévenir.

Pour plus d’informations, visitez : https://www.dexcom.com/fr-ca