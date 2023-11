Pour un rangement efficace et pour faciliter la préparation de vos repas pour la semaine, il est essentiel d’avoir un congélateur bien organisé. Ces quelques conseils vous permettront de classer plus efficacement vos aliments et de maximiser l’espace dans votre congélateur.

Voici 7 conseils pour organiser son congélateur

1. Anticiper les portions dont vous aurez besoin

Congelez vos aliments et vos recettes en des portions dont vous aurez besoin pour plus tard. Pensez aux quantités dont vous aurez besoin pour ne rien décongeler inutilement et éviter le gaspillage alimentaire . Ce sera beaucoup plus simple lorsque vous aurez besoin d’un repas pour une seule personne ou d’une quantité précise d’un aliment pour une recette.

2. Choisir des contenants adaptés à la congélation

Afin de préserver vos aliments du givre, assurez-vous de choisir des contenants hermétiques et qui ne sont pas trop grands par rapport au volume de nourriture. Vous devez limiter l’air présent dans vos contenants et dans le cas de sacs de congélation vous assurer de retirer le maximum d’air avant de les placer au congélateur.

3. Faire le tri souvent

Faites régulièrement un tri de ce qui se trouve dans votre congélateur et profitez-en pour classer vos contenants et vos aliments pour maximiser l’espace. Faites-le la même journée que vous prévoyez votre menu pour la semaine et vous pourrez ainsi vous inspirer de ce que vous avez sous la main pour vos repas.

4. Bien connaître les aliments qui vont au congélateur

Ce serait bien pratique, mais malheureusement ce ne sont pas tous les aliments frais qui vont au congélateur. Faites donc bien attention et informez-vous sur les aliments que vous voulez congeler. Pensez également à chaque ingrédient d’un plat avant d’en congeler une portion.

5. Congeler les aliments à plat

Lorsque possible, congeler vos aliments et vos repas à plat dans des sacs de congélation vous permettra d’économiser de l’espace. Vous pouvez également retirer certains aliments de leur boîte encombrante pour les placer dans des sacs. Il vous suffit de découper les instructions de cuisson et de les coller sur le dessus du sac pour y avoir facilement accès.

6. Ranger les aliments à la verticale

Une fois vos aliments congelés à plat, vous pourrez plus facilement les ranger à la verticale et ainsi gagner de l’espace dans votre congélateur.

7. Identifier tout

Toutes les raisons sont bonnes de bien identifier tout ce qui se trouve dans votre congélateur en indiquant la date de congélation. Vous pourrez garder un inventaire à jour de votre congélateur, voir rapidement ce qui s’y trouve si vos aliments ne sont pas dans des contenants transparents et aussi vous assurer de tout consommer à temps.