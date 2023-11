Plus le mercure baisse et plus vos mains sont sèches? Voici les meilleures crèmes pour garder vos mains douces et hydratées à l'approche de l'hiver.

Voici les 5 meilleures crèmes pour les mains sèches

La crème pour les mains Cicaplast est une crème réparatrice quotidienne pour les mains sèches et craquelées. Il réduit les sensations d'inconfort et arrête le cycle visqueux de l'inflammation. Elle est sans parfum et contient de la glycérine et du beurre de karité.

courtoisie amazon

Prix : 14,50 $ sur Amazon

Cette crème pour les mains sèches et gercées adoucit et lisse la peau et est recommandée par les dermatologues. Elle est sans parfum et sa formule hautement concentrée offre un soulagement rapide et efficace.

courtoisie amazon

Prix : 6,99 $ sur Amazon

La crème pour les mains Eucerin est enrichie en céramide-3 qui renforce la barrière cutanée pour conserver l'humidité. Sa formule enrichie en urée et en facteurs hydratants naturels améliore les réserves d'humidité naturelles de votre peau pour aider à prévenir la sécheresse. Elle est sans parfum, non grasse, absorption rapide et elle est approuvée par les dermatologues.

courtoisie amazon

Prix : 12,99 $ sur Amazon

Cette crème à mains thérapeuthique apaise et protège contre les gerçures, les rugosités et les craquelures causées par le dessèchement de la peau. Elle hydrate et aide à protéger la barrière protectrice de la peau.

courtoisie amazon

Prix : 13,99 $ sur Amazon

Cette crème nourrissante et protectrice de la marque L'Occitane fera des merveilles pour vos mains sèches cet hiver. Elle est infusée à 20% de beurre de karité pour nourrir et protéger la peau. Elle transforme les mains sèches en des mains douces et souples.

courtoisie amazon